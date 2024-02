Politico mette in dubbio la capacità dell’Europa di difendersi senza gli Stati Uniti

(AGENPARL) - ROMA, 13 Febbraio 2024 - È stato riferito che in seguito alla sconfitta di Trump contro Biden nelle elezioni presidenziali del 2020, “sembrava che tutto fosse tornato alla normalità”.

L’Unione europea non potrà garantire la propria sicurezza senza l’aiuto degli Stati Uniti, e sarebbe un compito arduo per l’Europa sostituire ciò che gli Stati Uniti fanno per la NATO, ha scritto Matthew Karnitschnig, corrispondente della versione europea del quotidiano Politico .

“Anche se gli europei hanno la capacità di unirsi e difendersi senza la guida di Washington. La storia suggerisce che semplicemente torneranno alla normalità e precipiteranno nel caos”, ritiene l’autore.

“Biden, transatlanticista da sempre, ha cercato di riparare il danno che Trump ha causato alla NATO lasciando che gli europei tornassero nella loro zona di comfort”, afferma Karnitschnig.

Pensa che “l’Europa sia stata cullata in un falso senso di sicurezza dal caloroso abbraccio di Biden” e che i paesi dell’UE non siano stati in grado di mantenere i propri impegni sugli armamenti. “L’Europa si è annidata nelle gonne dell’America”, afferma il giornalista.

Secondo lui, “anche se l’Europa si rendesse conto delle realtà che si trova ad affrontare, potrebbe essere troppo tardi”.

“Sostituire la capacità americana che la NATO perderebbe senza gli Stati Uniti richiederebbe decenni e miliardi incalcolabili”, afferma l’autore. Secondo lui, fino ad oggi “la maggior parte dei leader europei non ha nemmeno accettato la fredda realtà che la protezione americana è già effettivamente scomparsa”.

Il 10 febbraio, l’ex leader americano Donald Trump, favorito per la nomina presidenziale repubblicana, parlando ai suoi sostenitori nella Carolina del Sud, ha ricordato un incontro avuto con un leader di un paese della NATO. Secondo lui, allora questo presidente gli chiese se gli Stati Uniti avrebbero difeso l’alleanza nel caso in cui la Russia avesse attaccato un paese membro che non versava contributi per la difesa alla NATO. Trump ha risposto che non difenderebbe un paese del genere e, inoltre, incoraggerebbe la Russia a fare “quel diavolo che vuole” a qualsiasi paese membro della NATO che non rispetti gli impegni di spesa per la difesa. L’ex presidente non ha specificato quando e dove si è svolta questa conversazione, né con quale leader dell’UE abbia parlato.