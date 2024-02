(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 **Giorno del Ricordo, Nardini: “Ricordare le vittime e analizzare la

complessità storica” **

**“Ne’ oblio ne’ strumentalizzazioni politiche”. L’intervento durante

l’iniziativa al Teatro La Compagnia di Firenze **

Le foibe e l’esodo sono la storia di un confine difficile e complesso, come

è stato quello orientale tra Italia, Slovenia e Croazia. E dall’analisi di

quella complessità storica occorre partire per celebrare nel modo più

corretto il “Giorno del Ricordo”: un impegno che la Regione Toscana

porta avanti da anni, per costruire, grazie alla conoscenza della storia,

ponti di pace coinvolgendo le giovani generazioni.

“Le vittime di quel dramma – risponde ai giornalisti l’assessora

all’istruzione e alla cultura della memoria Alessandra Nardini – non

meritano né l’oblio né le strumentalizzazioni politiche che anche

quest’anno purtroppo non sono mancate da parte di esponenti di destra che

hanno accusato la Regione Toscana di non coinvolgere i testimoni di quella

tragedia, cosa assolutamente non vera, e che hanno criticato il fatto che

l’iniziativa di questa mattina veda il contributo fondamentale e centrale

degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea, sia di

quello toscano che di quello grossetano. Organizziamo da anni iniziative

coinvolgendo le scuole toscane, affinché non si disperda la coscienza

della complessità e la tragicità degli eventi che si svilupparono sul

confine orientale e il futuro sia libero da odio e persecuzioni.

L’inziativa di quest’anno si inserisce in questo solco e ha visto

l’intervento di Marino Micich, direttore della Società di Studi Fiumani e

figlio di esuli, oltre a rappresenta la tappa conclusiva di un progetto

annuale centrato sul gemellaggio fra studentesse e studenti toscani e

studentesse e studenti italiani di Fiume. “Un progetto innovativo –

rimarca l’assessora – che mette al centro proprio le giovani generazioni e

un progetto di conoscenza storica: per questo affidato agli istituti della

Resistenza, che sono istituti di storia contemporanea che si occupano delle

vicende del Novecento e da venti anni anche della storia del confine

orientale italiano”.

Le memorie degli esuli sono parte essenziale del progetto, oggetto dello

studio e del confronto svolto con studentesse e studenti partecipanti,

oltre alla conoscenza dei luoghi a Fiume e in Toscana che ragazze e ragazzi

visitano.

“La Regione Toscana – ribatte ancora l’assessora – investe su progetti

seri, articolati nel tempo e innovativi, che consentono a studentesse e

studenti di analizzare la complessità delle vicende a partire dalle voci

delle protagoniste e dei protagonisti con gli strumenti della conoscenza

storica. Continuiamo a pensare che il modo migliore per ricostruire quelle

vicende sia affidarsi a chi le studia, affidare l’impianto delle

commemorazioni agli storici più che alle tentazioni di strumentalizzazione

politica.”

Al Teatro La Compagnia di Firenze erano così oggi presenti oltre trecento

studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado – molti

altre e altri collegati in streaming – oltre a studentesse, studenti e

insegnanti della scuola media superiore italiana di Fiume, arrivati ieri in

città dove si tratterranno per alcuni giorni. Tutti insieme per far sì

che un confine che ha diviso torni ad essere un luogo dove invece ci si

incontra, a venti anni dall’istituzione da parte del Parlamento italiano

del Giorno del Ricordo dedicato alla tragedia delle foibe, al ricordo delle

vittime e all’esodo degli italiani fiumani e giuliano-dalmati dalle loro

terre.

Cita il Presidente Mattarella l’assessora nel suo intervento iniziale dal

palco, per sottolineare il dovere civile di ricordare e non dimenticare. Ma

ricordare e non dimenticare significa per l’appunto non disperdere la

complessità e tragicità di quegli eventi, appoggiandosi alla storia.

“Ricordare quell’orrore – riflette – e ricordare quel dramma è

fondamentale per costruire un futuro diverso, dove finalmente si riesca a

imparare davvero la lezione della storia. Purtroppo questo non sta

accadendo, basti pensare alle tante guerre che ancora oggi insanguinano il

mondo, dalla Striscia di Gaza a quello che sta succedendo in Ucraina, solo

per citarne alcune”.

“In quel pezzo di terra sull’Adriatico – spiega dal palco ancora

l’assessora – si concentrarono tutti gli orrori del Novecento, dalla

persecuzione anti-slava dei nazifascisti, che nessuno può cancellare o

minimizzare, alla repressione dei comunisti di Tito contro gli italiani,

con una violenza indiscriminata di cui furono vittime rappresentanti delle

istituzioni, militari, civili inermi, sacerdoti, operai, intellettuali,

donne, partigiani antifascisti.”

“Conoscere – prosegue l’assessora – per tramandare la coscienza di quello

che è accaduto è necessario ed è essenziale che le scuole, le giovani

generazioni, siano protagoniste di questa consapevolezza sul passato, per

essere attrezzate a vivere il presente e il futuro immuni dalle spirali

ideologiche, dall’odio, dalle divisioni.”

Nardini ricorda come in quel periodo quasi tutta l’Italia ritrovava il