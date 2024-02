Giani interviene nel dibattito sull’Autorità portuale regionale

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 “L’Autorità portuale regionale è uno strumento indispensabile perché

ha le competenze e le professionalità per gestire ben 4 aree portuali

utilizzando al massimo e nel modo più efficace le risorse disponibili”.

Si apre così una dichiarazione del presidente della Regione Giani che

interviene nel dibattito sul ruolo dell’ente in particolare in relazione al

porto di Viareggio.

L’Autorità, intesa come la governance di gestione di porti regionali che

non sono stati presi in carico dal ministero dei trasporti (Viareggio,

Marina di Campo, Isola del Giglio, Porto Santo Stefano), ha dimostrato

concretamente negli anni tutta la sua importanza.

E Viareggio è l’espressione più chiara della sua utilità: qui infatti la

gestione precedente si era rivelata inadeguata se non addirittura

fallimentare nella gestione del porto”.

“Con l’Autorità portuale regionale dal 2017 in poi, solo per il porto di

Viareggio, sono stati finanziati interventi per oltre 26 milioni di euro.

Di questi oltre 12 milioni sono stati già completati e i restanti 14 sono

avviati o programmati di qui al 2026.

Tra questi ultimi figurano gli interventi di dragaggio straordinario in

somma urgenza che stanno garantendo in questi giorni l’apertura del porto,

e soprattutto l’avvio dell’iter con appalto integrato per la realizzazione

di un sabbiodotto, un’opera permanente che costerà oltre 7 milioni di euro

e che permetterà di realizzare un sistema continuo di dragaggio e

mantenimento dei fondali.

Tra gli interventi in corso o in programma figurano ancora varie opere di

escavazione, di manutenzione, di riqualificazione delle vie del porto”.

“Questa mole significativa di interventi – conclude Giani – conferma che

l’autorità portuale regionale è lo strumento giusto per il governo del

porto di Viareggio e degli altri tre porti. Le discussioni sull’utilità

dell’ente mi appaiono perciò immotivate, visti anche i risultati nella

gestione del porto quando non operava l’Autorità portuale”.