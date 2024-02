CS_Pieve_Torina_Gentilucci_Santanché

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Comune di Pieve Torina

Comunicato stampa_09/02/2024

PIEVE TORINA: GENTILUCCI INVITA IL MINISTRO DEL TURISMO AL PERCORSO KNEIPP

«Un incontro positivo quello avvenuto a Milano con il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Il luogo, lo stand della Regione Marche all’interno di quel grande contenitore che è la Borsa Internazionale del Turismo. Il fine, il rilancio turistico delle aree terremotate. Il mezzo sono le idee innovative come il percorso kneipp di Pieve Torina. L’ambiente e l’uomo, una relazione perfettamente integrata in quello scenario di straordinaria biodiversità dove s’incontrano sviluppo e tradizione». Questo quanto illustrato al Ministro Santanché dal sindaco Alessandro Gentilucci, nell’ambito del più ampio progetto di rigenerazione urbana che il comune di Pieve Torina sta portando avanti. «Creare relazioni istituzionali con chi oggi è deputato a tracciare le linee di sviluppo sul piano turistico nazionale e internazionale» conclude Gentilucci «è un bel segnale per tutto il territorio, ed è questo ciò che ho sostanziato al Ministro invitandola per la prossima estate a far visita e valorizzare le nostre realtà».