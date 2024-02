(ARC) Cultura: Anzil, salone Villa Manin restituito ad autentico splendore

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Codroipo, 9 feb – “Grazie a una importante e delicata opera di

restauro e conservazione, il salone centrale di Villa Manin oggi

ha risuonato nelle sue note pi? autentiche e nei suoi colori pi?

veri. Un intervento che proietta questa splendida dimora, a mezza

via tra la montagna e il mare, in una dimensione di sempre

maggiore valorizzazione e attrazione culturale, artistica e

storica”.

Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, intervenuto questa sera a

Villa Manin di Passariano (Codroipo) alla cerimonia di

inaugurazione ufficiale dei restaurati stucchi del salone

centrale della dimora che fu dell’ultimo doge di Venezia.

Durante la presentazione ? stato ripercorso l’iter di recupero: i

lavori, terminati lo scorso anno, si sono concentrati sul

consolidamento delle volte e sulla ripulitura degli stucchi del

grande ambiente dedicato alle feste. Sono stato trasportati in

altro luogo due grandi dipinti a olio di soggetto udinese di

propriet? dei Civici Musei di Udine, di epoca seicentesca, per

dar modo di apprezzare nella sua interezza e unicit? questo

spazio che il vicegovernatore Anzil ha definito “magico”,

invitando tutti i presenti “a collaborare fattivamente per

rilanciare Villa Manin e con essa tutto lo straordinario e

ricchissimo patrimonio culturale della nostra regione”.

Le opere di restauro sono state finanziate dalla Regione, tramite

l’Ente regionale per il patrimonio culturale, e hanno contemplato

anche il consolidamento delle volte degli scaloni monumentali e

il riposizionamento del grandioso lampadario in vetro di Murano

soffiato, da tempo in deposito e ora nuovamente al centro del

salone.

La serata ? stata allietata da un concerto d’archi: un’esibizione

a sorpresa dalle due balconate lignee del salone centrale, a cura

di talentuosi musicisti della “Giovane orchestra d’archi Santa

Margherita” di Anduins, diretti dal maestro Carlo Zorzini di

Camino al Tagliamento; nel repertorio il celebre Canone di

Pachelbel e il concerto in La minore per due violini e archi di

Antonio Vivaldi, a ricreare l’atmosfera dei momenti conviviali e

della vita di palazzo dei nobili del Settecento.

ARC/PT/pph

092055 FEB 24