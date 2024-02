Agricoltori, Lollobrigida: esonero Irpef 90%

(AGENPARL) – Roma, 09 feb 2024 – Al termine dell’incontro con le sigle degli agricoltori a Palazzo Chigi, il ministro Lollobrigida ha detto che il nuovo provvedimento di esenzione dall’ Irpef per i redditi fino a 10 mila euro “garantirà oltre il 90% delle imprese agricole”. “L’Irpef,così come proposta negli anni passati, ha creato un disequilibrio. In questo momento di difficoltà, è giusto esentare chi ne ha bisogno”, spiega. “E’ un segnale di attenzione, ma i problemi non si annidano nel governo, ma nei palazzi di Bruxelles”.