**Scomparsa di Daniele Pugliese, Giani: "Ha fatto crescere l'informazione

istituzionale”**

/Scritto da Walter Fortini, giovedì 8 febbraio 2024 alle 16:53/

“Se n’è andato un giornalista appassionato, che nei dieci anni in cui ha

diretto in Regione prima l’ufficio stampa e poi l’agenzia di informazione

Toscana Notizie ha saputo, con la sua professionalità, far crescere

l’informazione istituzionale dell’ente dandole una forma nuova”. Il

presidente della Toscana Eugenio Giani si stringe attorno ai fratelli e

alle persone più care a Daniele Pugliese, scomparso ieri, 7 febbraio 2024,

all’età di 66 anni.

Giornalista e scrittore, già vice direttore dell’Unità dove ha lavorato

per venticinque anni, nato a Torino ma cresciuto a Firenze, Daniele

Pugliese era arrivato in Regione Toscana nel 2000 e fino al 2010 ha diretto

l’agenzia di informazione della giunta regionale Toscana Notizie, che ha di

fatto costruito.

“Con la sua esperienza – commenta ancora Giani – ha saputo sperimentare

strumenti e percorsi nuovi, accompagnando la crescita professionale di chi

con lui ha lavorato, a beneficio dell’informazione ai cittadini”.