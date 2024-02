Rider e lavoratori piattaforme digitali, Schlein: “Storico accordo Ue, aumentano le tutele”

(AGENPARL) – Roma, 08 feb 2024 – “E’ molto importante che in sede Ue, per la prima volta, si sia raggiunto un accordo, per ora provvisorio, per migliorare le condizioni dei rider e di tutti i lavoratori delle piattaforme digitali. Fondamentale, e li ringrazio per questo, il lavoro svolto dalla nostra vicepresidente dei Socialisti e Democratici Elisabetta Gualmini e dal commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, per giungere a questo accordo. E’ un ulteriore passo che servirà ad aumentare le tutele per oltre 30 milioni di lavoratori della gig economy. Il mondo del lavoro è in continua trasformazione ed è fondamentale che a nuove figure siano riconosciuti i giusti diritti per la dignità del loro lavoro e che agli algoritmi vengano posti alcuni limiti, come la supervisione da parte dell’uomo”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein