Polizia di Stato – Report Attività del Gruppo Integrato Interforze per la ricerca e l’arresto dei latitanti

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 LATITANTI

DI MASSIMA PERICOLOSITÀ E PERICOLOSI

L’attività del gruppo integrato interforze per la ricerca e

l’arresto dei latitanti nel periodo gennaio 2019–dicembre 2023

SOMMARIO

PREFAZIONE …………………………………………………………………………….. 2

INTRODUZIONE…………………………………………………………………………. 5

ABSTRACT ………………………………………………………………………………… 9

G.I.I.R.L. – “Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca Dei Latitanti” … 17

Ricerca latitanti e G.I.I.R.L. ……………………………………………………………………….. 18

Genesi del G.I.I.R.L. ………………………………………………………………………………….. 23

Attività del G.I.I.R.L. ………………………………………………………………………………. 32

Gli elenchi ………………………………………………………………………………………………. 34

Il portale Web …………………………………………………………………………………………. 50

PROGETTO I CAN……………………………………………………………………… 53

Il progetto ………………………………………………………………………………………………. 56

Gli obiettivi …………………………………………………………………………………………….. 58

I risultati ………………………………………………………………………………………………… 60

PROGETTO E.N.F.A.S.T. …………………………………………………………….. 65

Il Progetto ………………………………………………………………………………………………. 66

Le campagne ………………………………………………………………………………………….. 70

“CRIME HAS NO GENDER”………………………………………………………………………… 71

“HOUSE OF CARDS” …………………………………………………………………………………. 76

STATISTICHE, DATI e REPORT …………………………………………………….. 85

LATITANTI DI “MASSIMA PERICOLOSITÀ” …………………………………… 104

PREFAZIONE

Prefazione del

DIRETTORE CENTRALE

Il Gruppo Integrato Interforze per la ricerca dei Latitanti (G.I.I.R.L.),

ufficio a connotazione interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, opera presso il Servizio Analisi Criminale (SAC) della Direzione Centrale della Polizia Criminale con il compito di raccogliere e

analizzare le informazioni fornite dai suoi componenti per predisporre gli elenchi denominati rispettivamente, in base al grado di pericolosità dei soggetti: “Elenco dei latitanti di massima pericolosità

del Programma Speciale di Ricerca” ed “Elenco dei latitanti pericolosi”.

Attualmente, di seguito agli arresti eseguiti, rispettivamente, il 16

gennaio e il 27 aprile 2023 degli esponenti di spicco di cosa nostra

Matteo Messina Denaro e di ‘ndrangheta Pasquale Bonavota, nell’

“Elenco dei latitanti di massima pericolosità del Programma Speciale

di Ricerca” sono presenti 3 soggetti mentre per quanto riguarda i

latitanti inseriti nell’ “Elenco dei latitanti pericolosi”, allo stato, sono

presenti 56 soggetti.

Tra questi figurano 8 donne, indagate o condannate per reati associativi in materia di criminalità mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e per altri gravi delitti. L’inserimento nel predetto elenco deriva da un apposito monitoraggio effettuato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della

Polizia Criminale, in considerazione del ruolo sempre più rilevante rivestito dalle stesse nell’ambito dei più gravi fenomeni delinquenziali.

La sinergica attività operativa delle Forze di polizia che operano all’interno del G.I.I.R.L. ha consentito di catturare, dal 2019 ad oggi, 7 latitanti inseriti nell’ “Elenco dei latitanti di massima pericolosità del

Programma Speciale di Ricerca” e 48 “latitanti pericolosi”.

Raffaele GRASSI,

Direttore Centrale della Polizia Criminale

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Introduzione del

Direttore del S.A.C.

INTRODUZIONE

Stefano DELFINI

Direttore del Servizio Analisi Criminale

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, articolazione a composizione interforze del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è impegnata quotidianamente in attività di impulso

e coordinamento degli organismi investigativi nazionali e internazionali, raccogliendo ed

elaborando i dati provenienti dalle varie Forze di polizia e dalla D.I.A. in materia di tutela

della sicurezza pubblica e di lotta alla criminalità, sviluppando specifiche strategie di prevenzione e contrasto alla malavita comune e organizzata.

Il Servizio Analisi Criminale dedica particolare attenzione alle fenomenologie delittuose riconducibili alle consorterie storicamente presenti sul territorio nazionale, camorra, cosa

nostra, criminalità pugliese e ‘ndrangheta, ai nuovi sodalizi criminali, nonché alle manifestazioni delinquenziali più gravi.

Nella lotta al crimine organizzato rivestono un ruolo di primaria importanza il costante monitoraggio e l’azione di impulso alla ricerca dei latitanti condotta sia in Italia, in stretta sinergia con gli organismi territoriali delle singole Forze di polizia e della D.I.A., sia in ambito internazionale, con la collaborazione delle Polizie straniere, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, altra articolazione della Direzione Centrale della Polizia

Criminale.

Il Servizio Analisi Criminale, con l’elaborato “LATITANTI – Il contributo del G.I.I.R.L. alla lotta

alla criminalità comune e organizzata – L’attività del Gruppo integrato interforze per la ricerca e l’arresto dei latitanti nel periodo gennaio 2019 – dicembre 2023”, realizzato sulla

scorta dei dati tratti dall’attività del G.I.I.R.L. e delle operazioni di arresto eseguite dalle

Forze di polizia, intende fornire un quadro dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, con specifico riferimento alla ricerca e cattura dei latitanti.

Occorre, preliminarmente, chiarire il concetto di latitanza, la cui esatta definizione si rinviene nell’articolo 296 del codice di procedura penale che, al comma 1, definisce il latitante

come colui che “volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari,

al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione”.

La figura del latitante, ricondotta al contesto della criminalità organizzata, assume una particolare rilevanza in quanto, da una parte, è spesso figura di vertice del singolo sodalizio

mafioso, in grado di esercitare una forte influenza nelle zone di origine, dall’altra, il suo

sottrarsi alla cattura gli conferisce “prestigio”, ponendolo come punto di riferimento di

gruppi e contesti sociali che manifestano malcontento e sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Il compito di individuazione e selezione dei latitanti di massima pericolosità e pericolosi è

attribuito al Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti (G.I.I.R.L.), incardinato

presso il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale e presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia

Criminale.

É composto, oltre che dai componenti della D.C.P.C., dai rappresentanti dei Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della

Direzione Investigativa Antimafia, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e della

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nonché dell’A.I.S.I. e dell’A.I.S.E..

Riguardo ai componenti del G.I.I.R.L., è necessario evidenziare come Il D.M. del 22 settembre 2023 abbia introdotto un’importante novità: l’integrazione del Gruppo con un rappresentante del Corpo della Polizia Penitenziaria allo scopo di implementare il patrimonio informativo disponibile, arricchendo il quadro degli elementi in base ai quali valutare la rilevanza dei soggetti ricercati, con particolare riferimento a coloro che abbiano in passato

subito periodi di detenzione

L’attività del G.I.I.R.L. si sostanzia nella creazione e aggiornamento continuo di un apposito

programma di ricerca dei latitanti più pericolosi, vagliando e condividendo le informazioni

provenienti dalle singole Forze di polizia.

La puntuale pubblicazione in una sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno

dei nominativi dei latitanti di massima pericolosità, con relative foto di riconoscimento e

schede di approfondimento, garantisce quell’ “apertura” comunicativa nei confronti

dell’intera popolazione, nell’ottica di una “Sicurezza Partecipata”, in cui risulta evidente la

necessità di una collaborazione reciproca tra collettività e organi investigativi anche nel

settore della ricerca di pericolosi malviventi.

Dall’attività di monitoraggio relativa ai latitanti ricercati e catturati e del titolo del reato per

cui sono ricercati si evince anche l’andamento dei diversi fenomeni criminali.

In merito ai dati esaminati, aggiornati al mese di dicembre 2023, in via del tutto preliminare

deve evidenziarsi il ruolo assunto dalle donne sia all’interno delle singole compagini criminali sia nella commissione di “gravi” reati che hanno indotto il G.I.I.R.L., nell’anno 2021, a

inserire per la prima volta dieci donne nell’elenco dei “latitanti pericolosi”.

Un altro dato rilevante è costituito dall’incremento del numero di latitanti di nazionalità

estera, espressione, sovente, della presenza di organizzazioni criminali composte da cittadini stranieri, della creazione di nuovi sodalizi o del rinsaldarsi di legami preesistenti tra il

crimine organizzato italiano e quello internazionale.

Ulteriore elemento di interesse è costituito dalla drastica riduzione di inserimenti, pressoché scomparsi negli elenchi, di ricercati per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, a dimostrazione di come quest’ultima tipologia di delitto non sia più considerata

redditizia, rispetto ad altre più attuali, da parte delle organizzazioni criminali.

Abstract

ABSTRACT

L’ELABORATO MIRA A FORNIRE UN SINTETICO QUADRO DESCRITTIVO

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GRUPPO INTEGRATO INTERFORZE PER LA

RICERCA DEI LATITANTI (G.I.I.R.L.), NEL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2023, E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER LA IMPLEMENTAZIONE DEI DUE ELENCHI DI LATITANTI: ELENCO DEI LATITANTI DI MASSIMA PERICOLOSITÀ ED ELENCO DEI LATITANTI PERICO-

ABSTRACT

LOSI.

01 . GENESI E ATTIVITÀ DEL G.I.I.R.L.

Dopo un’introduzione relativa alla genesi del Gruppo, si è proceduto a

definire nel dettaglio l’attività di gestione dei due elenchi sopracitati, è

stata delineata la differenza tra le due categorie di latitanti e sono stati

elencati il numero di soggetti inseriti suddivisi per matrice criminale e

per grado di pericolosità nel corso degli anni. Il dato emerso ha mostrato come il G.I.I.R.L. da gennaio 2019 a dicembre 2023 abbia inserito

nei suddetti elenchi, complessivamente:

64 soggetti:

6 di massima pericolosità:

3 affiliati alla ‘ndrangheta;

2 alla camorra;

1 all’area definita “gravi delitti”

ovvero soggetti

che, pur non facendo parte di organizzazioni criminali di

spicco, sono ricercati in quanto responsabili di delitti di particolare gravità ed efferatezza, tali da essere percepiti come

soggetti socialmente pericolosi e, pertanto, aventi i requisiti

per l’inserimento negli elenchi dei latitanti definiti dal

G.I.I.R.L..

58 pericolosi:

28 responsabili di “gravi delitti”;

15 appartenenti alla ‘ndrangheta;

10 alla camorra;

4 alla criminalità pugliese;

1 a cosa nostra.

02. ELENCHI DEI LATITANTI

Dopo la descrizione delle caratteristiche degli elenchi e dei criteri che ne

determinano la rispettiva compilazione è stata delineata l’attuale composizione dei medesimi che può essere così descritta:

ELENCO DEI LATITANTI DI MASSIMA PERICOLOSITÀ

Sono, allo stato, presenti 3 soggetti:

1 di camorra:

Renato Cinquegranella;

1 responsabile del reato di “sequestro di persona”:

Attilio Cubeddu;

1: di cosa nostra

Giovanni Motisi.

La sinergica attività operativa delle Forze di polizia che operano all’interno del G.I.I.R.L. ha consentito di catturare, dal 2019 ad oggi, 7 latitanti

inseriti nell’ “Elenco dei latitanti di massima pericolosità del Programma

Speciale di Ricerca”: 3 di ‘ndrangheta (Pelle Francesco, Morabito Rocco e

Bonavota Pasquale), 2 di camorra (Di Lauro Marco e Imperiale Raffaele),

1 di cosa nostra (Messina Denaro Matteo) e 1 responsabile di “gravi delitti” (Mesina Graziano).

ELENCO DEI LATITANTI PERICOLOSI

Sono, allo stato, presenti 56 soggetti:

31 responsabili di “gravi delitti”;

14 affiliati alla ‘ndrangheta;

6 alla criminalità pugliese;

2 alla camorra;

2 a cosa nostra;

1 all’area dei sequestri di persona.

03. LATITANTI SUL WEB

SITO WEB INTERNOGOV.IT: Il sito Web del Ministero dell’Interno dedica una apposita sezione ai latitanti di massima pericolosità,

pubblicandone le foto e una descrizione del profilo criminale all’indirizzo web:

ABSTRACT

http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale/direzione-centrale-polizia-criminaleelenco-dei-latitanti-massima-pericolosità

FINALITÀ: La finalità di tale iniziativa è duplice: da un lato, far conoscere i soggetti più pericolosi ricercati dallo Stato,

dall’altro, stimolare lo “spirito di collaborazione”

della collettività con le Forze dell’ordine nello svolgimento dell’attività di ricerca.

SITO WEB EUROPE’S MOST WANTED.EU: sulla piattaforma web dell’ENFAST (European Network of Fugitive Active Search

Team), Rete Europea delle Unità Ricerche Attive Latitanti, sono riportate le schede dei soggetti maggiormente ricercati dagli Stati europei,

con la possibilità per ogni cittadino, anche in forma anonima, di fornire

informazioni utili attraverso il sito:

https://eumostwanted.eu/it/enfast

SEGNALAZIONI ITALIANE: per l’Italia, sono stati inseriti nell’Europe’s

Most Wanted Fugitives due soggetti presenti

nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità: Giovanni Motisi, ambito cosa nostra e Renato Cinquegranella, ambito camorra.

04. PROGETTO I-CAN

L’impegno dello Stato nella ricerca e cattura dei latitanti è testimoniato, anche a livello internazionale, dal progetto I-CAN “Interpol Cooperation against ’ndrangheta”, che ha lo scopo di accrescere la cooperazione tra le Polizie di vari Paesi per concorrere a disarticolare le ramificazioni globali della minaccia criminale costituita dalla ‘ndrangheta.

L’attività operativa svolta dalla Unità I-CAN ha finora consentito di localizzare e trarre in arresto 8 latitanti appartenenti o collegati alla ‘ndrangheta, inseriti negli elenchi di “massima pericolosità” e “pericolosi” del

G.I.I.R.L., d i cui:

 2 di “massima pericolosità”:

Francesco Pelle;

Rocco Morabito.

 6 “pericolosi”.

05. ANALISI DEI DATI

Analisi dei dati statistici relativi agli arresti avvenuti nel periodo preso in esame.

SOGGETTI ARRESTATI da gennaio 2019 a dicembre 2023:

 7 latitanti di massima pericolosità

3 affiliati alla ‘ndrangheta;

2 alla camorra;

1 a cosa nostra;

1 all’area definita “gravi delitti”.

 48 latitanti pericolosi

20 appartenenti all’area definita “gravi delitti”;

15 alla ‘ndrangheta;

10 alla camorra;

2 a cosa nostra;

1 alla criminalità pugliese.

Il dato significativo è quello relativo al numero degli arresti di latitanti appartenenti alla ’ndrangheta e all’area dei “gravi delitti”, che ammonta, rispettivamente, a 15 per l’organizzazione criminale ‘ndranghetista e a 20 per l’area

dei “gravi delitti”.

LUOGHI DI CATTURA da gennaio 2019 a dicembre 2023:

In relazione alle catture, si è esaminata la territorialità dei luoghi di latitanza,

ovvero le aree nazionali e internazionali dove sono stati rintracciati i latitanti.

ABSTRACT

L’individuazione del territorio nel quale il soggetto trascorre la latitanza è

sicuramente importante, in quanto delinea le zone dove tali soggetti ritengono di potersi sentire maggiormente al sicuro e godere di una efficiente

rete di “coperture”.

Ciò avviene, soprattutto, in alcune aree del sud d’Italia, ove le difficoltà economiche unite alla presenza storica delle consorterie criminali e ad una ricorrente sfiducia nelle istituzioni, portano alla vicinanza e, talvolta, alla collusione con i soggetti in stato di latitanza, la cui influenza locale permane e

anzi si rafforza proprio con la clandestinità.

In ordine alla latitanza vissuta fuori dai confini nazionali, questa può avere

una diversa valenza, ovvero la possibilità di trovare, comunque, un luogo

dove ottenere una valida cintura protettiva e di supporto, o, ancora, divenire una occasione di trasposizione all’estero delle attività illecite svolte sul

territorio nazionale. Quindi, da un lato sottrarsi all’esecuzione di una misura

coercitiva e, dall’altro, proseguire o, anche, dar vita a una nuova attività lecita o illecita per conto dell’organizzazione di appartenenza, divenendone

una propagazione nello Stato estero.

LATITANTI DI MASSIMA PERICOLOSITÀ

4 Arresti in aree territoriali nazionali italiane:

1 arrestato in Campania affiliato alla camorra;

1 arrestato in Sicilia di cosa nostra;

1 arrestato in Liguria di ‘ndrangheta;

1 arrestato in Sardegna dell’area definita “gravi delitti”.

3 Arresti in aree territoriali internazionali:

1 arrestato negli Emirati Arabi Uniti affiliato alla camorra;

1 arrestato in Portogallo della ‘ndrangheta;

1 arrestato in Brasile della ‘ndrangheta.

LATITANTI PERICOLOSI

15 Arresti in aree territoriali nazionali italiane:

6 arrestati in Calabria della ‘ndrangheta;

5 arrestati nel Lazio affiliati alla camorra, alla ‘ndrangheta e

all’area definita “gravi delitti”;

3 arrestati in Campania della camorra;

1 arrestato in Piemonte dell’area definita “gravi delitti”.

33 Arresti in aree territoriali internazionali:

11 arrestati in Spagna affiliati alla camorra, cosa

nostra,

‘ndrangheta, criminalità pugliese e area definita “gravi delitti”;

3 arrestati in Brasile della ‘ndrangheta e dell’area definita

“gravi delitti”;

arrestati negli Emirati Arabi Uniti della camorra e

dell’area definita “gravi delitti”;

2 arrestati in Albania dell’area definita “gravi delitti”;

2 arrestati in Francia della camorra e della ‘ndrangheta;

2 arrestati in Grecia di cosa nostra e della camorra;

1 arrestato in Marocco della camorra;

1 arrestato in Costarica dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Cina popolare dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Belgio dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Venezuela dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Ucraina dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Nigeria dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Tunisia dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Argentina dell’area definita “gravi delitti”;

1 arrestato in Repubblica Dominicana dell’area definita

“gravi delitti”;

1 arrestato in Turchia dell’area definita “gravi delitti”.

Il dato risultante pone in rilievo il numero di soggetti tratti in arresto

nell’area europea e mediterranea, a significare la predilezione per luoghi

non particolarmente lontani dal territorio nazionale e, quindi, facilmente

raggiungibili.

ABSTRACT

Di contro, vi sono alcuni latitanti che privilegiano Paesi oltre oceano, soprattutto del sud America, dove oltre a beneficiare di “protezione”, possono proseguire le loro attività illegali, mantenendo stretti contatti con

l’organizzazione criminale di riferimento.

06. PROFILI CRIMINALI DEI LATITANTI APPARTENENTI

ALL’ELENCO DEI LATITANTI DI “MASSIMA PERICOLOSITÀ DEL PROGRAMMA SPECIALE DI RICERCA” E

DEI LATITANTI “PERICOLOSI”

Da ultimo, sono stati delineati, sommariamente, i profili criminali dei 7 latitanti di massima pericolosità tratti in arresto nel periodo in esame, evidenziando i reati per i quali sono stati sottoposti a misure restrittive della

libertà personale, nonché il riscontro mediatico conseguente alla notizia

della loro cattura.

G.I.I.R.L.

G.I.I.R.L. – “Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca Dei Latitanti”

Ricerca latitanti e G.I.I.R.L.

Ricerca latitanti e

G.I.I.R.L.

Le ragioni di una scelta

LA CATTURA DEI LATITANTI, AL PARI DELLA SCOPERTA DEI

DELITTI, È UN ELEMENTO DI OGGETTIVA EFFICIENZA DEGLI

APPARATI INVESTIGATIVI.

a ricerca e la cattura dei latitanti rappresentano momenti significativi della complessa azione affidata alle Forze di polizia nella lotta contro ogni forma di criminalità.

Infatti, attraverso l’effettiva attuazione dei provvedimenti giudiziari nei confronti di chi vi si sottrae, si producono effetti anche sul

piano della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica contribuendo così alla concreta affermazione dello Stato sul territorio.

Il problema si correla, da un lato, alla doverosa esigenza di assicurare alla giustizia gli individui colpiti da provvedimenti restrittivi

della libertà personale e, dall’altro, per quanto concerne il profilo

della prevenzione, alla necessità di evitare il dispiegarsi degli effetti

deleteri della latitanza.

Le difficoltà che si incontrano nella ricerca dei latitanti sono certamente molteplici.

Tra quelle più significative si evidenziano l’omertà, in determinati

ambienti, e la protezione di favoreggiatori pronti a prestare sostegno ai propri sodali.

Le riunioni del Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei latitanti rappresentano il presupposto

dell’impegno di attivazione in un delicato settore istituzionale che, attraverso la sistematica raccolta di

specifiche informazioni, offre migliori spunti operativi in vista del conseguimento di consistenti risultati

e consente, tra le altre cose, anche un rafforzamento della generale fiducia verso l’operato delle Forze di

polizia.

Il lavoro investigativo è ostacolato dalla

facilità con cui tali soggetti riescono a

spostarsi sul territorio, anche grazie alla

rete di contatti che mantengono con gli

ambienti di origine, ricorrendo all’utilizzo

dei più sofisticati strumenti tecnologici.

Ciò è provato dal fatto che alcuni di essi

sono stati trovati sovente inseriti in circuiti internazionali ovviamente ben disponibili ad accoglierli.

Non è da tralasciare anche la circostanza

che molti di questi pericolosi criminali

possano sottrarsi ad ogni forma di ricerca

assumendo false generalità ed usando

documenti di identità apocrifi.

LA RICERCA DEI LATITANTI

L’APPROCCIO AL PROBLEMA

La ricerca finalizzata alla cattura dei latitanti di spicco rileva su un duplice piano:

dell’eliminazione dalla scena di personaggi talora essenziali per la sopravvivenza e le funzionalità delle rispettive

strutture delinquenziali; del superamento del mito dell’invincibilità del soggetto mafioso, sia all’interno del corpo

sociale che dello stesso tessuto criminale.

La situazione innanzi esposta ed il considerevole numero di soggetti latitanti costituiscono il presupposto per la programmazione e lo sviluppo delle ricerche.

Ciò senza considerare gli ulteriori esiti

connessi all’adozione della scelta collaborativa da parte di alcuni ex latitanti, talora già nell’immediatezza dell’arresto.

L’impegno economico sostenuto dalla

malavita organizzata per non privarsi dei

soggetti nodali, conferma la necessità per

le Forze di polizia di realizzare un approccio metodologico al problema, attraverso

l’istituzione di strutture investigative specializzate nella ricerca dei latitanti, la definizione di specifici programmi integrati interforze di ricerca, in ragione dello spessore criminale del soggetto e il ricorso ai

canali e agli strumenti offerti dalla cooperazione internazionale.

LA SCELTA DEL G.I.I.R.L.

COMPITI DEL G.I.I.R.L.

L’istituzione del Gruppo integrato Interforze per la ricerca dei latitanti è stata una

scelta elaborata nell’intento di potenziare

ulteriormente gli strumenti a disposizione

delle Forze di polizia nell’attività di ricerca

dei latitanti.

Il Gruppo Interforze realizza con la sua attività un importante strumento di analisi

del patrimonio informativo relativo ai latitanti più pericolosi, nonché di elaborazione di coordinate linee strategiche nella

ricerca e cattura dei latitanti.

Sede della Direzione Centrale della Polizia Criminale

In attuazione di quanto sopra si è deciso,

pertanto, di far convogliare tutte le informazioni sui ricercati, presso il Gruppo Integrato Interforze, allo scopo di elaborare

un’approfondita analisi delle stesse e di offrire un valido supporto agli organismi investigativi per lo sviluppo di mirate indagini.

La predisposizione e sistemazione negli

appositi elenchi delle schede informative

elaborate su ciascun soggetto inserito nei

progetti di ricerca, permette la rapida consultazione a tutte le strutture impegnate

nello specifico settore.

ATTUALITÀ E CIRCOLARITÀ

DELLE INFORMAZIONI

Il Gruppo integrato Interforze per la ricerca dei latitanti provvede a riunirsi tempestivamente al fine di apportare gli aggiornamenti ogni qualvolta vi sia la necessità di valutare nuovi profili di ricercati; di

arresto o di decesso dei catturandi oppure in caso di variazione o di annullamento dei provvedimenti a suo tempo

emessi dalla competente Autorità Giudiziaria.

I componenti del Gruppo, inoltre, per assicurare la realizzazione del progetto, procedono all’attivazione di un costante dialogo con le rispettive strutture periferiche,

favorendo il potenziamento della circolazione, in tempi utili, di ogni notizia di interesse, nel rispetto dell’univocità dei singoli

interventi.

Genesi

del G.I.I.R.L.

“Gruppo integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti”

Genesi de l G.I.I.R.L.

l progetto di raccogliere

e analizzare il patrimonio

informativo sui ricercati

ritenuti più pericolosi per

la sicurezza dello Stato, da

mettere a disposizione

delle strutture investigative

per agevolarne la cattura,

fu definito, nell’agosto

1989, dal Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza (CESIS).

Il 19 marzo 1990, fu, quindi, costituito,

presso

l’Ufficio

dell’Alto Commissario per il

coordinamento della lotta

contro la delinquenza mafiosa

un Gruppo Integrato Interforze, cui venne affidato il

compito di selezionare i menzionati latitanti e di assicurare

un costante e sistematico

scambio di informazioni sui

soggetti di maggiore pericolosità.

Il Gruppo individuò i nominativi di 20 soggetti ricercati di

elevato spessore criminale.

A seguito dell’entrata in vigore

della legge 356/92 e della conseguente cessazione dell’attività dell’Ufficio dell’Alto Commissario, avvenuta il 31 dicembre 1992, il Gruppo di lavoro

proseguì la propria attività

presso la Direzione Centrale

della Polizia Criminale, presieduto dal Vice Direttore Generale della P.S.- Direttore Centrale della Polizia Criminale.

Il Consiglio Generale per la

lotta alla criminalità organizzata, organismo istituito

presso il Ministero dell’Interno

e presieduto dal Ministro, approvò, nel dicembre 1992, la

proposta del Capo della Polizia

– Direttore Generale della P.S.,

su conforme avviso dei Comandanti Generali dell’Arma

dei Carabinieri e della Guardia

di Finanza, di ampliare a 30 il

numero dei latitanti inseriti

nello speciale programma di ricerca.

CESIS

Comitato Esecutivo per i Servizi

di Informazione e Sicurezza.

Istituito con l. 801/1977 per svolgere attività di coordinamento

delle attività di SISMI e SISDE.

Il comitato aveva il compito di

coordinare i due servizi. Era posto sotto le dirette dipendenze

della Presidenza del Consiglio dei

ministri.

Rimasto in vigore sino alla riforma intervenuta con la legge

124/2007 che ha istituito il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica

Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa

Istituito col decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, recante Misure urgenti per il coordinamento

della lotta contro la delinquenza

mafiosa, poi convertito nella legge

726 del 12 ottobre 1982 per garantire un più efficace contrasto alla

mafia.

Vigente sino al 31 dicembre 1992

Genesi

del G.I.I.R.L.

“Gruppo integrato Interforze per

la Ricerca Dei Latitanti”

Contemporaneamente, con circolari del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, fu disposto che il Servizio

Contrasto Grande Criminalità della

Direzione Centrale della Polizia Criminale curasse la redazione di due

opuscoli relativi ai latitanti ricercati

per fatti di criminalità organizzata,

per sequestro di persona a scopo

di estorsione e per altri gravi delitti

(comprendenti l’elenco dei 30 e

un elenco di altri 500 latitanti pericolosi).

Il Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti viene costituito formalmente con Decreto Ministeriale del 26

maggio 1994 con la seguente composizione.

 Presieduto dal Vice Direttore Generale

della P.S.;

 Composto da rappresentanti dei Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri

e della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga,

della Direzione Centrale della Polizia Criminale nonché dell’allora S.I.S.DE. e

S.I.S.M.I..

Alla Direzione Centrale della Polizia Criminale è stata attribuita la funzione di

Segreteria delle attività.

2007

Nel 2007, è stato concordato, con l’approvazione del Capo della Polizia- Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza, di redigere, oltre all’elenco dei 30 latitanti di massima pericolosità,

un elenco di 100 latitanti più pericolosi in sostituzione del precedente di 500, al fine di conferire al sistema una maggiore flessibilità, abolendo la pubblicazione scritta dei citati opuscoli e prevedendo l’inserimento dell’elenco dei latitanti di massima pericolosità sul sito

web del Ministero dell’Interno, al fine di incentivare lo spirito di collaborazione della collettività con le Forze di polizia nell’attività di ricerca.

La denominazione delle due categorie di pericolosità è stata modificata, su input del Ministro dell’Interno pro tempore, nel novembre 2010, che ha disposto l’eliminazione di qualsiasi

riferimento numerico ai “30” e ai “100”.

Attualmente, il G.I.I.R.L. ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni fornite dai

suoi componenti istituzionali per stilare, a seguito di un esame condiviso, gli elenchi denominati rispettivamente, a seconda del grado di pericolosità dei soggetti che ne facciano

parte, “Elenco dei latitanti di massima pericolosità del Programma Speciale di Ricerca” ed

“Elenco dei latitanti pericolosi”.

Elenchi dei latitanti

Come sono cambiate le denominazioni nel tempo

Aggiornamento: dicembre 2023

fino al

Elenco dei

30 e dei 500

Elenco dei

30 e dei 100

Elenco dei

latitanti di massima pericolosità del

programma speciale di ricerca e

dei latitanti pericolosi

D.M. 27 febbraio

Nel 2020 è stata avvertita l’esigenza di provvedere ad una rimodulazione complessiva del G.I.I.R.L., dando un nuovo impulso all’attività del Gruppo anche con una implementazione

dei suoi componenti, al fine di consentire una più efficace condivisione del patrimonio informativo.

PRESIDENTE

del G.I.I.R.L.

Attuale composizione

Tale nuova configurazione è avvenuta mediante l’emanazione

del D.M. del 27 febbraio 2020, con il quale si è provveduto alla

riorganizzazione dell’attività, allo snellimento delle procedure

e all’ampliamento della composizione, prevedendo la partecipazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, allo scopo

di arricchire gli elementi di analisi, in base ai quali poter valutare

il profilo criminale dei soggetti ricercati e agevolare un costante e sistematico scambio di informazioni soprattutto sui

latitanti sospettati di operare nel territorio di altri Paesi.

COMPONENTI

SEGRETERIA

Vice Direttore Generale della P.S. Direttore Centrale della Polizia Criminale

Rappresentanti della D.C.P.C., dei Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri

e della Guardia di Finanza, della Polizia

Penitenziaria della Direzione Investigativa Antimafia, della Direzione Centrale

per i Servizi Antidroga e della Direzione

Centrale Anticrimine della Polizia di

Stato, nonché dell’A.I.S.I. e dell’A.I.S.E.

Servizio Analisi Criminale della D.C.P.C.

con compito di impulso delle attività e di

segreteria

D.M. 28 marzo

Con il D.M. del 28 marzo 2022 sono stati ulteriormente specificati i compiti del Gruppo Integrato

Interforze per la Ricerca dei Latitanti più Pericolosi per la sicurezza dello Stato e si è provveduto al

rinnovo dei componenti dello stesso.

La centralità del problema della cattura di latitanti, soprattutto di più elevato spessore criminale,

ai fini generali di sicurezza pubblica per la disarticolazione delle organizzazioni mafiose, emerge

dalle indagini di recente concluse, dalle altre ancora in corso e dai tanti fatti di cronaca riportati

dalla stampa nazionale ed estera, che hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il tema ha formato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, con

numerose circolari, ha attirato l’attenzione delle strutture investigative sulla necessità di svolgere

una mirata e coordinata attività di ricerca.

D.M. 22 settembre

Riguardo ai componenti del G.I.I.R.L., occorre evidenziare come Il D.M. del 22 settembre 2023 abbia introdotto un’importante novità: l’integrazione del Gruppo con un rappresentante del Corpo

della Polizia Penitenziaria allo scopo di implementare il patrimonio informativo disponibile, arricchendo il quadro degli elementi in base ai quali valutare la rilevanza dei soggetti ricercati, con particolare riferimento a coloro che abbiano in passato subito periodi di detenzione.

D.C.P.C.

La Polizia Penitenziaria

nel G.I.I.R.L.

la Ricerca Dei Latitanti”

L’inserimento della Polizia Penitenziaria nel Gruppo

Integrato Interforze per la ricerca dei Latitanti più

pericolosi (G.I.I.R.L.), è stato realizzato con il D.M.

22 settembre 2023 e consente:

ANALISI COMPORTAMENTALE

CIRCOLARITA’ INFORMATIVA

PATRIMONIO INFORMATIVO

Osservazione del comportamento tenuto dal soggetto durante la detenzione, dal quale si desumono abitudini, stile di

vita, nonché i contatti allacciati con il mondo esterno al carcere sia in ambito familiare che con terze persone.

Costante e sistematico scambio di informazioni sui latitanti,

condiviso con le competenti strutture investigative, per agevolarne la cattura, realizzando una delle principali finalità per

cui è stata prevista la costituzione del Gruppo, ovvero l’elaborazione di coordinate linee strategiche, di natura operativa, per gli organismi investigativi periferici delle Forze di polizia impegnati nella ricerca dei catturandi.i

Implementazione del patrimonio informativo per la raccolta

ed analisi dei dati relativi ai latitanti di maggiore spessore criminale, con particolare riguardo alle informazioni ostensibili

provenienti dall’Amministrazione penitenziaria riferite a coloro che abbiano già subito pregressi periodi di detenzione.

Attività

del G.I.I.R.L.

“Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti”

Attività del G.I.I.R.L.

CIRCOLARITÀ INFORMAZIONI

Il G.I.I.R.L. riveste una particolare

rilevanza strategica nella lotta

dello Stato contro gli elementi di

spicco delle organizzazioni criminali ed è indubbio che la “circolarità delle informazioni”, in questa

come in altre attività di contrasto

alla criminalità, sia indispensabile

per non disperdere gli elementi di

conoscenza, ma porli a fattor comune.

MONITORAGGIO

Il G.I.I.R.L. segue costantemente l’evolversi delle attività

criminali delle organizzazioni

ovvero di soggetti che assurgono, per la tipologia dei reati

commessi, ad un ruolo di interesse nell’ambito della ricerca

dei latitanti. Tale costante attività permette al Gruppo di individuare rapidamente “nuovi”

soggetti, colpiti da provvedimenti di cattura, che per il loro

profilo criminale possono essere inseriti negli elenchi de quibus.

IMPULSO INVESTIGATIVO

Il G.I.I.R.L. svolge un importante ruolo di impulso nell’attività di ricerca dei latitanti da

parte degli organi di polizia e

della D.I.A., ruolo che negli ultimi anni si è accresciuto con

l’acquisizione di elementi conoscitivi che hanno permesso l’individuazione di ulteriori soggetti, aventi caratteristiche criminali tali da essere inseriti negli

elenchi dei latitanti di “massima

pericolosità” e “pericolosi”.

CONDIVISIONE

Nell’ambito del G.I.I.R.L., l’individuazione dei soggetti da inserire nei due elenchi di cui sopra deve essere unanimemente condivisa e verificata da

tutte le componenti del

Gruppo.

UTILE INDICATORE

La “scelta” dei soggetti latitanti diviene anche un indicatore utile per delineare l’evoluzione dell’attività di ricerca e

arresto e, indirettamente, per

mostrare l’influenza di una particolare organizzazione criminale.

Gli ele nchi

Elenchi dei latitanti

più pericolosi

ccorre evidenziare come per i due elenchi in esame, benché i criteri di pericolosità presi in considerazione siano i medesimi, sia

individuabile una essenziale distinzione tra di essi. Infatti, mentre i latitanti inseriti nell’elenco dei “pericolosi” debbono soddisfare i criteri stabiliti dal G.I.I.R.L., per quanto riguarda i latitanti di massima pericolosità, devono rispondere, oltre ai suddetti requisiti, anche a una condizione di “pericolosità assoluta”, percepita come tale anche dall’opinione

pubblica.

Si tratta di soggetti che, nella maggior parte dei casi, rivestono un ruolo

di vertice nell’ambito di una organizzazione criminale, con responsabilità

dirette nella realizzazione di gravi reati anche se commessi da parte di

affiliati. Sono figure criminali di particolare spessore, che con la latitanza

accrescono il loro “prestigio” nell’ambito dell’organizzazione e nel territorio di origine.

Criteri degli elenchi

CRITERI DI SCELTA ADOTTATI DAL G.I.I.R.L.

Gli elenchi vengono aggiornati secondo

oggettive valutazioni concernenti lo spessore criminale dei soggetti, che tengono in

considerazione specifici criteri di pericolosità quali il perdurare dello stato di latitanza, la gravità dei reati commessi, l’appartenenza ad un sodalizio di particolare

rilevanza criminale, la commissione di efferati delitti anche senza appartenere ad alcuna organizzazione criminale.

L’inserimento nell’elenco dei latitanti di

massima pericolosità del Programma Speciale di Ricerca determina un particolare

impegno da parte delle Forze di polizia in

termini di risorse umane e tecnico-strumentali nella ricerca dei soggetti inseriti.

Focus on

G.I.I.R.L.

I DATI DELL’ATTIVITÀ DEL G.I.I.R.L.

RILEVATI DA GENNAIO 2019 A DICEMBRE 2023

Le riunioni del G.I.I.R.L., che si tengono presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, rappresentano il

“modulo organizzativo” diretto a favorire il confronto e

la contestualità delle decisioni dell’assemblea interforze

sul patrimonio informativo relativo ai latitanti più pericolosi per la sicurezza dello Stato, per elaborare strategie

coordinate nella ricerca dei catturandi, assicurando altresì un costante scambio di informazioni sugli stessi.

Tra gli obiettivi fissati, rientra quello del contrasto al crimine organizzato mediante l’individuazione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso anche attraverso

l’implementazione della banca dati per la ricerca e cattura dei latitanti, che costituisce, pertanto, un patrimonio informativo in chiave strategica indispensabile per

l’azione di impulso, prevenzione e contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Nel corso del periodo oggetto della presente trattazione, presso la sede della Direzione Centrale della Polizia Criminale, sono

state avviate 10 riunioni tra i rappresentanti

dei Comandi, delle Direzioni e dei Servizi che

partecipano allo sviluppo del progetto in cui

sono stati concordati, a seguito di opportuni approfondimenti, gli inserimenti di 64

soggetti negli elenchi dei latitanti di massima pericolosità del programma speciale di

ricerca e dei latitanti pericolosi.

Lo studio che segue riporta l’analisi dei dati relativi agli esiti delle riunioni del G.I.I.R.L. avvenute nel periodo ricompreso tra il gennaio

2019 e dicembre 2023, con particolare riferimento al numero dei latitanti inseriti nei due elenchi, con la

distinzione della matrice criminale

e del grado di pericolosità.

Il primo dato che emerge è quello

relativo al numero totale di latitanti proposti e inseriti nell’elenco

dei latitanti di massima pericolosità del programma speciale di ricerca e nell’elenco dei latitanti pericolosi, pari a 64 soggetti.

Latitanti di massima pericolosità

Da gennaio 2019 a dicembre 2023 sono stati inseriti nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità 6 soggetti, di cui 3 appartenenti alla

‘ndrangheta, 2 alla camorra e 1 all’area definita

“gravi delitti” ovvero soggetti che, pur non facendo parte di organizzazioni criminali di

spicco, sono ricercati in quanto responsabili di

delitti di particolare gravità ed efferatezza, tali

da essere percepiti come soggetti socialmente

pericolosi e, pertanto, aventi i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei ricercati definiti dal

G.I.I.R.L..

affiliati alla ‘ndrangheta;

alla camorra;

all’area definita “gravi delitti”.

Latitanti pericolosi

responsabili di “gravi delitti”;

affiliati alla ‘ndrangheta;

alla camorra;

Per quanto riguarda i “latitanti pericolosi”, si

rileva come il G.I.I.R.L. abbia proceduto a integrare e aggiornare il relativo elenco ogni

anno, senza soluzione di continuità, inserendo 58 nuovi soggetti di cui 28 responsabili

di “gravi delitti”, 15 affiliati alla ‘ndrangheta,

10 alla camorra, 4 alla criminalità pugliese e 1

a cosa nostra.

alla criminalità pugliese;

a cosa nostra.

I numeri delle

Febbraio

Luglio

Gennaio

Inserimenti

Inserimenti

di latitanti

di latitanti

TUTTI

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

2 affiliati alla

camorra;

2 alla ‘ndrangheta;

nell’elenco dei

“latitanti di massima

pericolosità”

Inserimenti

Inserimenti

di latitanti

di latitanti

nell’elenco dei

“latitanti di massima

pericolosità”

nell’elenco dei

“latitanti di massima

pericolosità”

PELLE

MORABITO

Rocco affiliato alla Francesco

‘ndrangheta;

Gennaio

affiliato alla

‘ndrangheta.

IMPERIALE

Raffaele affiliato

alla camorra;

1 all’area definita

“gravi delitti”.

MESINA Graziano

CINQUEGRANELLA

Renato affiliato

alla camorra.

area “gravi delitti”.

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

2 affiliati

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

3 all’area definita

“gravi delitti”;

2 alla ‘ndrangheta;

1 alla camorra.

‘ndrangheta

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

13 all’area definita

“gravi delitti”;

6 alla ‘ndrangheta;

1 alla camorra;

1 alla criminalità

pugliese.

riunioni del G.I.I.R.L.

Novembre Novembre

Inserimenti

di latitanti

nell’elenco dei

“latitanti di massima

pericolosità”

BONAVOTA

Pasquale affiliato

alla ‘ndrangheta;

Dicembre

Marzo -Giugno

Inserimenti

Inserimenti

di latitanti

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

3 affiliati alla

camorra;

2 all’area definita

“gravi delitti”;

1 a cosa nostra.

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

di latitanti

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

1 affiliato alla

camorra;

1 alla criminalità

pugliese.

Inserimenti

di latitanti

nell’elenco dei

“latitanti pericolosi”

2 affiliati alla

criminalità

pugliese;

1 alla

‘ndrangheta;

1 alla camorra;

1 all’area definita

“gravi delitti”.

8 all’area definita

“gravi delitti”;

2 alla ‘ndrangheta;

1 alla camorra.

gli elenchi

in numeri

ELENCHI DEI LATITANTI

DI “MASSIMA PERICOLOSITÀ” E

DEI “LATITANTI PERICOLOSI”

Attualmente, nell’elenco dei latitanti di “massima pericolosità del Programma Speciale di

Ricerca” sono presenti 3 soggetti, di cui 1 legato a cosa nostra (Giovanni Motisi), 1 alla camorra (Renato Cinquegranella) e 1 responsabile del reato di “sequestro di persona” (Attilio

Cubeddu), le cui schede descrittive vengono riportate nelle pagine seguenti.

A questo numero si è giunti a seguito dei recenti arresti dei latitanti di “massima pericolosità”: Matteo Messina Denaro, Pasquale Bonavota, Francesco Pelle e Rocco Morabito, esponenti di spicco, rispettivamente di cosa nostra

e della ‘ndrangheta.

L’elenco dei latitanti “pericolosi” ricomprende, allo stato, 56 soggetti, di cui 14 affiliati

alla ‘ndrangheta, 6 alla criminalità pugliese, 2

alla camorra, 2 a cosa nostra, 1 responsabile di

“sequestri di persona” e 31 di gravi delitti.

le schede

dei latitanti ricercati

SCHEDE SINTETICHE DESCRITTIVE

DEI PROFILI CRIMINALI DEI LATITANTI APPARTENENTI ALL’ELENCO

DEI “LATITANTI DI MASSIMA PERICOLOSITÀ DEL PROGRAMMA SPECIALE DI RICERCA”

CINQUEGRANELLA Renato

CUBEDDU Attilio

MOTISI Giovanni

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE

GRUPPO INTEGRATO INTERFORZE PER LA RICERCA DEI LATITANTI PIU’ PERICOLOSI

SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome CINQUEGRANELLA Nome Renato

Nato il 15/05/1949

a Napoli (Na)

Riassunto dei pregiudizi noti: Il soggetto è ricercato dal 6/10/2002 per associazione per

delinquere di tipo mafioso, concorso in omicidio, detenzione e porto illegale di armi, estorsione ed altro; il 07/12/2018 sono state diramate le ricerche in campo internazionale, per

arresto ai fini estradizionali.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE

GRUPPO INTEGRATO INTERFORZE PER LA RICERCA DEI LATITANTI PIU’ PERICOLOSI

SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome CUBEDDU

Nome Attilio

Nato il 02/03/1947

a Arzana (Nu)

Riassunto dei pregiudizi noti: Il soggetto è ricercato dal 1997 per non aver fatto rientro,

al termine di un permesso, nella Casa Circondariale di Badu è Carros (NU), ove era ristretto, per “sequestro di persona”, omicidio e

diramate le ricerche in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE

GRUPPO INTEGRATO INTERFORZE PER LA RICERCA DEI LATITANTI PIU’ PERICOLOSI

SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome MOTISI

Nome Giovanni

Nato il 01/01/1959

a Palermo (Pa)

Riassunto dei pregiudizi noti: Il soggetto è ricercato dal 1998 per omicidio, dal 2001 per

associazione di tipo mafioso ed altro, dal

2002 per strage ed altro; deve scontare la

diramate le ricerche in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali.

Il portale Web

IL PORTALE WEB

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA

CRIMINALE – ELENCO DEI LATITANTI DI

MASSIMA PERICOLOSITÀ

Le finalità del

progetto

LA PUNTUALE PUBBLICAZIONE

DEI NOMINATIVI DEI LATITANTI

DI MASSIMA PERICOLOSITÀ,

CON RELATIVE FOTO DI RICONOSCIMENTO E SCHEDE DI APPROFONDIMENTO, HA UNA DUPLICE FINALITÀ, DA UN LATO

PERMETTE DI FAR CONOSCERE I

SOGGETTI DI PARTICOLARE CARATURA CRIMINALE RICERCATI

DALLO STATO E DALL’ALTRO

GARANTISCE

QUELL’“APERTURA” COMUNICATIVA NEI

CONFRONTI DELL’INTERA POPOLAZIONE, NELL’OTTICA DI

UNA “SICUREZZA PARTECIPATA” PERMETTENDO DI INTERESSARE L’OPINIONE PUBBLICA ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA DI TALI SOGGETTI, ESORTANDO LA COLLETTIVITÀ ANCHE AD UNA COLLABORAZIONE

CON LE ISTITUZIONI PER ADDIVENIRE AL RINTRACCIO DEI

FUGGITIVI.

Sul portale del Ministero dell’Interno è stata riservata un’apposita area dedicata ai soggetti

appartenenti all’elenco dei latitanti di “massima pericolosità del Programma Speciale di ricerca” ovvero dei soggetti più pericolosi da ricercare perché colpiti da provvedimenti

dell’Autorità Giudiziaria per delitti riconducibili

ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, siciliane, calabresi e campane e per aver concorso nella commissione di reati di particolare

rilievo.

Tale area mira ad offrire una situazione completa dei ricercati, alla cattura dei quali si attribuisce la massima importanza, in considerazione delle dimensioni assunte dal crimine organizzato e della probabile partecipazione dei

latitanti ad altre azioni delittuose.

Interno.gov.it

L’elenco dei latitanti di “massima pericolosità” è pubblicato sul sito del

Ministero dell’Interno.

Schede di

approfondimento

La scheda nel

dettaglio

All’interno dell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno dedicata all’elenco dei latitanti di

“massima pericolosità” possono essere consultati o

scaricati files Pdf che contengono schede addizionali

rispetto a quelli che si trovano nella schermata generale, contenenti materiali di approfondimento, dossier e sintesi ragionate, elaborate dal Servizio Analisi

Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

sulla base delle indicazioni risultanti dalle riunioni del

G.I.I.R.L..

La scheda di approfondimento

presente all’interno del portale

Web del sito del Ministero

dell’Interno contiene, oltre alla

foto più recente di ciascun latitante, una sintetica scheda con

i dati anagrafici del soggetto da

ricercare con la descrizione dei

provvedimenti restrittivi per i

quali risultano attivate le ricerche, nonché altre notizie ritenute di interesse.

Esempio di scheda

INTERNO.GOV.IT

di approfondimento

http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale/direzione-centrale-polizia-criminale-elenco-dei-latitanti-massima-pericolosita

SEGNALETICA

Ritratto fotografico a mezzo busto di una persona, di fronte e di

profilo, generalmente scattato

dopo l’arresto e prima dell’inserimento nel sistema giudiziario.

SCHEDA

ANAGRAFICA

Modulo sintetico contenente i

dati descrittivi della persona identificata (cognome, nome, luogo e

data di nascita e le motivazioni

della ricerca).

Progetto

I CAN

PROGETTO I CAN

INTERPOL

COOPERATION

AGAINST

‘NDRANGHETA

Li cattureremo tutti,

è solo questione di tempo…

Vittorio Rizzi,

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

con funzioni vicarie

Il progetto

Il progetto

“I CAN” è un progetto nato nel giugno 2020, frutto dell’accordo tra il

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Segretariato Generale dell’Organizzazione Internazionale della Polizia

Criminale – Interpol (organizzazione per la cooperazione internazionale di polizia cui aderiscono 194 Paesi del mondo), con lo scopo di

accrescere la cooperazione tra le Polizie di vari Paesi nel contrasto alla

criminalità mafiosa e concorrere, nello specifico, a disarticolare le ramificazioni globali della minaccia criminale costituita dalla ‘ndrangheta.

Per tale motivo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è fatto promotore e finanziatore di tale ambizioso progetto, che vede la partecipazione di altri undici Paesi (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Stati Uniti d’America,

Uruguay), individuati per contrastare un fenomeno mafioso in espansione attraverso un approccio globale volto alla prevenzione e al contrasto del crimine, tramite lo scambio di competenze specialistiche, intelligence e migliori prassi.

L’Italia ha costituito un hub, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale la cui

componente di livello strategico coinvolge

i vertici delle Forze di polizia, della Direzione Investigativa Antimafia e della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, con il

supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La componente operativa, a composizione interforze, è in grado di comunicare

su tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol, Europol e

S.I.Re.N.E.), di avere accesso a tutte le

banche dati di polizia nazionali e internazionali e di dialogare direttamente con gli

uffici centrali delle Forze di polizia dedicati

alla lotta contro la criminalità organizzata

e con le Unità nazionali I-CAN dei Paesi

aderenti al progetto.

Gli obiettivi

Gli obiettivi

La ‘ndrangheta è oggi l’associazione criminale più estesa, ramificata e potente al

mondo.

È un’organizzazione di tipo mafioso unitaria, familistica e verticistica, con forte vocazione transnazionale in grado, per la rete

di collegamenti che la caratterizza, di condizionare il mondo economico e istituzionale.

Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza dei pericoli, la conoscenza

obiettivi

della ‘ndrangheta e del suo modus operandi con l’obiettivo di agevolare l’identificazione di capitali illeciti, nonché la localizzazione e l’arresto di pericolosi latitanti.

A tale scopo, sono state costituite in tutti i

Paesi partner delle strutture investigative

dedicate alla lotta alla ’ndrangheta.

Il tutto sotto la regia di Interpol, che rappresenta l’ombrello multilaterale nel quale

realizzare la cooperazione.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Network (I-CAN)

Realizzare un network (I-CAN) per

un dialogo sostanziale e concretamente operativo nella lotta alla

‘ndrangheta

Conoscenza

Accrescere la conoscenza del fenomeno criminale spesso sconosciuto a livello internazionale

Circolarità

Rafforzare lo scambio informativo

multilaterale anche attraverso l’utilizzo dei più evoluti strumenti di

analisi

Coordinamento

Organizzare e coordinare operazioni internazionali volte a localizzare e arrestare nel mondo i suoi

pericolosi latitanti

Azione

Individuare, sequestrare e confiscare gli asset finanziari ed economici riconducibili alla ‘ndrangheta

Programmazione

Identificare nuove tendenze di infiltrazione nell’economia legale

I risultati

I risultati

L’attività operativa ha consentito di localizzare

e trarre in arresto, dall’anno di avvio del progetto (2020), attraverso l’attivazione del canale

di cooperazione internazionale I-CAN, 8 latitanti

di ‘ndrangheta inseriti negli elenchi di “massima

pericolosità” e “pericolosi” del G.I.I.R.L..

Nello specifico, le operazioni hanno coinvolto 4

nazioni, con 4 arresti in Spagna, 2 in Brasile, 1 in

Portogallo e 1 in Francia.

NAZIONI COINVOLTE

Latitanti Arrestati

SPAGNA

ROMEO Giuseppe

PAVIGLIANITI Domenico

RASO Vittorio

PALAMARA Mario

BRASILE

PASQUINO Vincenzo

MORABITO Rocco

PORTOGALLO

PELLE Francesco

FRANCIA

GRECO Edgardo

LE SCHEDE

degli arrestati

Tra i latitanti di ‘ndrangheta inseriti negli elenchi di “massima pericolosità” e “pericolosi” del G.I.I.R.L., rintracciati e catturati attraverso l’attivazione del canale di cooperazione internazionale ICAN, spiccano i nomi di:

, destinatario del Mandato di Arresto Europeo, inserito nell’elenco dei latitanti “pericolosi”, rintracciato e tratto in

arresto in Spagna l’11 marzo 2021, estradato in Italia il 14 maggio

2021;

, destinatario del Mandato di Arresto Europeo, inserito nell’elenco dei latitanti di “massima pericolosità del programma speciale di ricerca”, rintracciato e tratto in arresto in Portogallo il 29 marzo 2021, estradato in Italia il 24 settembre 2021;

, inserito nell’elenco dei latitanti “pericolosi”,

rintracciato e tratto in arresto in Brasile il 24 maggio 2021;

, inserito nell’elenco dei latitanti di “massima pericolosità del programma speciale di ricerca”, rintracciato e tratto

in arresto in Brasile il 24 maggio 2021, estradato in Italia il 6 luglio

2022;

, inserito nell’elenco dei latitanti “pericolosi” rintracciato e tratto in arresto in Spagna il 3 agosto 2021,

estradato in Italia il 1 ottobre 2021;

, destinatario del Mandato di Arresto Europeo, inserito nell’elenco dei latitanti “pericolosi”, rintracciato e tratto in arresto in Spagna il 22 giugno 2022, estradato in Italia l’11 agosto

2022;

, inserito nell’elenco dei latitanti “pericolosi” rintracciato e tratto in arresto in Spagna l’11 ottobre 2022, estradato

in Italia il 28 novembre 2022;

, inserito nell’elenco dei latitanti “pericolosi” rintracciato e tratto in arresto in Francia il 2 febbraio 2023.

PROJECT

Timeline

Latitanti di “massima pericolosità del programma speciale di ricerca”

Latitanti “pericolosi “

of Fugitives Active Search Teams

Progetto

E.N.F.A.S.T.

PROGETTO E.N.F.A.S.T.

E.N.F.A.S.T.

EUROPEAN NETWORK OF FUGITIVES

ACTIVE SEARCH TEAMS

Il Progetto

Il progetto

L’Italia, attraverso la Divisione S.I.Re.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entries) del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, partecipa alla campagna di Europol volta alla cattura di latitanti di rilievo, in collaborazione con

la rete europea E.N.F.A.S.T. – European Network of Fugitives Active Search Teams.

Il progetto è finalizzato ad agevolare e velocizzare lo

scambio di informazioni di polizia, costituisce una

rete internazionale, (FAST), composta da singoli

uffici di polizia, dedicata alla ricerca e alla cattura

dei latitanti pericolosi autori di gravi reati.

Attualmente vi aderiscono 37 Paesi dell’area

europea ed extra europea.

Il Network è composto da team nazionali, alcuni dei quali anche con funzioni

di ricerca attiva, ed è stato sviluppato

a seguito dell’adozione della Risoluzione

15382/10

Consiglio

dell’Unione Europea, che, su proposta

dell’allora Presidenza UE del Belgio, invitava gli Stati dell’Unione e quelli associati a istituire una squadra di ricerca

dei latitanti.

Il sito Web “EU Most Wanted”

tutti i team “FAST” nazionali degli Stati

aderenti, la facoltà di pubblicare il profilo di due latitanti, ritenuti di maggiore

caratura criminale, consentendo ai cittadini di prendere visione ed eventualmente fornire informazioni utili al rintraccio, direttamente ed esclusivamente, all’unità “FAST” responsabile.

Nel corso dell’anno 2015, l’Assemblea

Generale ha votato favorevolmente

per la costituzione di un sito web

(https://eumostwanted.eu), gestito

da Europol, che gli ha dedicato una sezione dell’European Platform for Expert (la piattaforma operativa di Europol).

Nel corso della conferenza E.N.F.A.S.T.

del maggio 2019, la Presidenza croata,

in collaborazione con EUROPOL, ha rinnovato la volontà di promuovere il sito

“EU Most Wanted”, nel quale sono

stati inseriti i due latitanti ritenuti più importanti per ciascun Paese.

Attualmente sul sito sono inseriti 62 latitanti, tra i quali 3

donne. Per l’Italia nell’Europe’s Most Wanted Fugitives, sono

stati inseriti due soggetti, appartenenti a cosa nostra, presenti nell’elenco dei latitanti di “massima pericolosità” del

G.I.I.R.L., Renato Cinquegranella che ha sostituto sul sito

EUMW, Matteo Messina Denaro, dopo il suo arresto e Giovanni Motisi.

62 inserimenti

LATITANTI inseriti dall’Italia

Le campagne

“CRIME HAS NO GENDER”

EUROPOL, da cinque anni, quale agenzia di supporto alla rete E.N.F.A.S.T., pianifica annualmente campagne mediatiche legate al sito EU Most Wanted.

“CRIME HAS NO GENDER”

Emblematica del particolare rilievo attribuito al sito, è la campagna avviata nell’ottobre del

2019 “CRIME HAS NO GENDER”, che ha avuto come filo conduttore la ricerca di latitanti donne

e che ha contribuito a dare un ulteriore impulso all’implementazione del sito “EUMW”.

Per dar corso a tale progetto è stato creato uno “slot” temporaneo aggiuntivo, che ha permesso a ciascun Paese di segnalare una propria latitante da inserire nella pagina dedicata di

EUMW.

Complessivamente 21 Stati membri dell’UE

hanno selezionato uno dei loro latitanti più

ricercati da inserire in questa campagna,

consentendo l’introduzione della ricerca di

18 donne condannate o accusate per la

commissione di diversi crimini, tra cui omicidio, traffico di esseri umani, rapina, traffico di droga e gravi frodi, realizzate in

tutta Europa.

L’attenzione si è concentrata sulla storia

dietro il crimine, a partire da una maschera

integrale che copre il volto del fuggitivo.

Man mano che la storia si svolge, parti

della maschera scompaiono lasciando lo

spettatore a indovinare il sesso del criminale.

L’obiettivo è stato quello di attirare il maggior numero possibile di visitatori sul sito

web di EU Most Wanted.

L’iniziativa ha suscitato un grande interesse mediatico ed ha ottenuto un ottimo

successo di pubblico.

In tale contesto, il Servizio Analisi Criminale

della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha predisposto un apposito monitoraggio avente ad oggetto le donne latitanti, rilevando che le stesse, sebbene rivestissero un ruolo sempre più rilevante

nello svolgimento di attività criminali, fossero del tutto assenti dagli elenchi dei latitanti di “massima pericolosità” e “pericolosi”.

Sono quindi stati selezionati, per la prima

volta, 10 profili di donne latitanti, indagate

o condannate per reati associativi in materia di criminalità mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della

prostituzione, nonché per altri gravi delitti.

Questi profili sono stati sottoposti

al vaglio del G.I.I.R.L., che ha condiviso l’inserimento nell’elenco dei

latitanti “pericolosi” delle catturande, tra le quali Matilde CIARLANTE, arrestata a Roma il 25 gennaio 2021.

“HOUSE OF CARDS”

“HOUSE OF CARDS”

Sulla stessa lunghezza d’onda, Europol, quale

agenzia di supporto alla rete E.N.F.A.S,T, ad

agosto 2022 ha lanciato la campagna mediatica

legata al sito EU Most Wanted – “HOUSE OF

CARDS” che, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha coinvolto il

Servizio Analisi Criminale quale organismo componente con funzioni di raccordo e di impulso

del G.I.I.R.L..

L’immagine della campagna si è concentrata su

un castello di carte, in quanto l’eliminazione di

una figura chiave della rete criminale da parte di

una soffiata anonima potrebbe causare la caduta dell’intera organizzazione.

La campagna è stata dedicata ai soggetti da arrestare poiché appartenenti ad

organizzazioni criminali e ricercati per reati gravi in Europa come omicidio,

tratta di esseri umani e rapina a mano armata, rappresentati come singole

carte da gioco componenti una “CASA DI CARTE”, da qui il nome della campagna Europol 2022 “HOUSE OF CARDS”.

La campagna è durata 4 settimane, durante le quali sono stati promossi sul

sito EU Most Wanted i diversi profili individuati.

In particolare, il capo dell’organizzazione è stato raffigurato come il “RE” nel

mazzo di carte; il trafficante di droga, affiliato di un’organizzazione, come la

“REGINA”; un appartenente, esecutore violento di un organizzazione criminale, quale ad esempio un sicario, come “JACK”; un appartenente all’organizzazione criminale, quale favoreggiatore, autore di reati come il riciclaggio di

denaro e la contraffazione di documenti, rappresentato da “JOKER”.

Il contributo

del G.I.I.R.L.

Il G.I.I.R.L. ha concordato di fornire due nominativi da inserire nella campagna Europol

2022 “HOUSE OF CARDS”:

CINQUEGRANELLA Renato, inserito nell’elenco dei “latitanti di massima pericolosità del programma speciale di ricerca”;

PALAMARA Mario, inserito nell’elenco dei “latitanti pericolosi”.

Renato CINQUEGRANELLA

AMBITO: Camorra

GRADO: “Massima pericolosità”

CATEGORIA: “Jack”

Mario PALAMARA

AMBITO: ‘Ndrangheta

GRADO: “Pericoloso”

CATEGORIA: “REGINA”

I Murales

di EUMOSTWANTED

Come parte della campagna, sono stati svelati murales a Bruxelles e Barcellona per aumentare la consapevolezza della campagna e per attirare maggiore attenzione da parte dei media.

STATISTICHE,

DATI e REPORT

E REPORT

STATISTICHE, DATI e REPORT

Latitanti

Tratti in arresto

Analisi dei dati statistici relativi al periodo gennaio 2019 – dicembre 2023

Una breve

PREMESSA

Come stabilito dal codice di procedura penale

(art. 296 c. 1 c.p.p.), i presupposti per assumere lo status di latitante sono sostanzialmente due: la mancata esecuzione delle misure di custodia cautelare in carcere o in

luogo di cura, degli arresti domiciliari, del divieto di espatrio, dell’obbligo di dimora o

dell’ordine con cui si dispone la carcerazione

(requisito oggettivo); la volontà di sottrarsi

all’esecuzione della misura (requisito soggettivo).

Cosa prescrive

il comma 1 dell’art. 296 del c.p.p.

È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti

domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si

L’arresto di un

LATITANTE

Appare evidente come la ricerca dei latitanti

costituisca un momento particolarmente importante del contrasto al crimine da parte

delle istituzioni.

L’individuazione e l’arresto di un latitante e, in

particolare, di un soggetto inserito negli elenchi di “massima pericolosità” o dei “pericolosi”, costituisce un importante risultato per

gli organi di polizia e mette in luce la costanza

e l’impegno necessari per raggiungere l’obiettivo.

Peraltro, notevole è l’investimento di risorse

necessarie a eseguire il provvedimento restrittivo, per la capacità di alcuni latitanti, di

particolare spessore criminale, di celarsi e

fuorviare le ricerche anche per lunghi periodi,

molto spesso con il favoreggiamento di quel

contesto sociale locale da cui provengono e

dove restano salde le loro radici.

Tali particolari dimensioni territoriali possono,

ovviamente, favorire la latitanza dei ricercati,

spesso inducendo a fornire supporto oppure a

non offrire alcuna forma di collaborazione alle

Forze dell’ordine.

Ne consegue come il dato relativo agli arresti

dei latitanti di “massima pericolosità” e “pericolosi” sia il risultato di una delle sfide più impegnative che le Forze di polizia sono quotidianamente impegnate ad affrontare in considerazione della fitta rete di fiancheggiatori di

cui godono i ricercati.

La nostra

ANALISI

ANALISI DEI DATI RELATIVI AI RISULTATI CONSEGUITI DALLE FORZE DI POLIZIA NELLE

OPERAZIONI DI ARRESTO DI SOGGETTI LATITANTI APPARTENENTI AGLI ELENCHI DI

“MASSIMA PERICOLOSITA’” E “PERICOLOSI” DA GENNAIO 2019 A DICEMBRE 2023

LATITANTI di

“MASSIMA PERICOLOSITÀ”

01 arresto nel 2019

— arresti nel 2020

13 nel 2019

04 arresti nel 2021

13 nel 2019

— arresti nel 2022

13 nel 2019

02 arresti nel 2023

13 nel 2019

LATITANTI ARRESTATI

Gennaio 2019 – dicembre 2023

Nel periodo compreso da gennaio 2019 a dicembre 2023, sono

stati tratti in arresto 55 latitanti, 7 latitanti inseriti nell’elenco

dei latitanti di “massima pericolosità del programma speciale

di ricerca” e 48 latitanti “pericolosi”.

LATITANTI

“PERICOLOSI”

13 arresti nel 2019

02 arresti nel 2020

13 nel 2019

18 arresti nel 2021

13 nel 2019

08 arresti nel 2022

13 nel 2019

07 arresti nel 2023

13 nel 2019

CATEGORIE

dei latitanti arrestati

L’analisi dei dati desunti dall’attività del G.I.I.R.L. fa

emergere la continua evoluzione del paradigma criminale in cui si esprime il crimine organizzato, che manifesta una straordinaria capacità di adattamento ai mutamenti economici, culturali e politici della società.

4 DONNE latitanti

92 da gennaio 2019 a dicembre 2023

Arrestate

51 UOMINI latitanti

Arrestati da gennaio 2019 a dicembre 2023

Il ruolo delle donne nelle mafie

Il ruolo assunto dalle donne sia all’interno delle singole compagini criminali, sia nella commissione di gravi reati, ha visto una notevole evoluzione tanto da indurre il G.I.I.R.L., nell’anno 2021,

dopo un’accurata attività di monitoraggio e ricerca realizzata dal Servizio Analisi Criminale, a inserire, per la prima volta, dieci donne nell’elenco dei “latitanti pericolosi”, tra le quali una legata

alla camorra.

TIMELINE ARRESTI

delle donne latitanti

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

GENNAIO 2021 – Il G.I.I.R.L. decide di inserire per la prima

volta, 10 donne nell’elenco dei “latitanti pericolosi”.

GENNAIO 2021 – La Guardia di Finanza ha tratto in arresto una donna inserita nell’elenco dei latitanti pericolosi, ambito gravi delitti in quanto ricercata per i reati di omicidio doloso, associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione e rapina.

Anno 2022

GIUGNO 2022 – La Polizia Nigeriana ha tratto in arresto una donna, inserita

nell’elenco dei latitanti pericolosi, ambito gravi delitti in quanto ricercata

per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, tratta e

commercio di esseri umani.

OTTOBRE 2022 – La Polizia di Ras al Khaimah ha tratto in arresto, negli

Emirati Arabi Uniti, una donna inserita nell’elenco dei latitanti pericolosi,

ambito gravi delitti in quanto ricercata per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio di denaro.

Anno 2023

APRILE 2023 – La Polizia di Sarp (Turchia) ha tratto in arresto una donna,

inserita nell’elenco dei latitanti pericolosi, ambito gravi delitti in quanto ricercata per i reati di omicidio doloso e violazione legge sulle armi. Attualmente in attesa di accoglimento da parte della Turchia della domanda di

estradizione presentata dalle Autorità italiane.

L’analisi della ripartizione degli arrestati tra le varie matrici criminali mostra

come, sia tra i latitanti di “massima pericolosità” che tra i “pericolosi”,

l’area dei responsabili di “gravi delitti” conta il numero maggiore di arrestati, seguita dalle organizzazioni criminali della ‘ndrangheta e della camorra.

Latitanti arrestati

Incidenza di arresti tra

le matrici criminali

38,18%

32,73%

21 Soggetti responsa-

18 Soggetti affiliati

bili di “gravi delitti”

alla ‘ndrangheta

21,82%

5,45%

12 Soggetti affiliati

3 Soggetti affiliati

alla camorra

a cosa nostra

da gennaio 2019 a dicembre 2023

1,82%

criminalità pugliese

I dati degli arresti di latitanti inseriti nei due elenchi, suddivisi per matrice criminale e per grado di pericolosità, mostrano come l’attività di ricerca e arresto dei latitanti, specialmente di ‘ndrangheta e di camorra, consegue apprezzabili risultati.

degli arrestati

MATRICI CRIMINALI

1 Soggetto affiliato alla

Per quanto riguarda i latitanti di “massima pericolosità”, sono state portate

a termine operazioni che hanno condotto a 7 arresti eccellenti e lambito, oltre

alla ‘ndrangheta e alla camorra, anche cosa nostra e gli autori di “gravi delitti”.

Gli arresti dei soggetti inseriti nell’elenco dei latitanti “pericolosi” sono stati

48, hanno colpito, in via prevalente, elementi affiliati alle consorterie criminali

della camorra e della ‘ndrangheta, e quelli responsabili di “gravi delitti”, tra

cui si rilevano gli arresti di 4 donne.

SOGGETTI ARRESTATI

per grado di pericolosità

e matrice criminale

21 Soggetti responsabili di “GRAVI DELITTI”

18 Soggetti affiliati alla ‘NDRANGHETA

12 Soggetti affiliati alla CAMORRA

3 Soggetti affiliati a COSA NOSTRA

1 Soggetto affiliato alla CRIMINALITÀ PUGLIESE

Latitanti di

“MASSIMA PERICOLOSITÀ”

Latitanti

PERICOLOSI

“GRAVI DELITTI”

‘NDRANGHETA

CAMORRA

COSA NOSTRA

CRIMINALITÀ PUGLIESE

Latitanti arrestati

da gennaio 2019 a dicembre 2023

Anno 2019

Anno 2020

14 latitanti sono stati arrestati

2 latitanti sono stati arrestati

dalle Forze di polizia

dalle Forze di polizia

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

22 latitanti sono stati arrestati

8 latitanti sono stati arrestati

9 latitanti sono stati arrestati

dalle Forze di polizia

dalle Forze di polizia

dalle Forze di polizia

Si è vista in precedenza l’estrema importanza rivestita dal luogo di rifugio del

soggetto latitante.

Si è accennato come nella maggior parte dei casi i latitanti, soprattutto appartenenti alle organizzazioni criminali “storiche”, preferiscano trascorrere la

latitanza nel loro luogo di origine.

Qui, evidentemente, possono godere di una maggiore forma di “protezione”

da parte della comunità locale, che continua a riconoscergli una influenza e

un potere che non vengono minimamente scalfiti dalla latitanza.

dei latitanti arrestati

LUOGHI di origine e arresto

Anzi, proprio il sottrarsi alla giustizia amplifica sia quella “autorevolezza” criminale del soggetto nei confronti dei compartecipi dell’organizzazione, sia

quel “prestigio” che riveste nel contesto sociale di provenienza.

Soggetti latitanti di “massima pericolosità”

arrestati sono di origine italiana

Tali contiguità con le realtà locali sono sempre state una peculiarità delle

organizzazioni criminali mafiose e anche la “latitanza” non si discosta da

tale strategia, che indubbiamente permette alle consorterie criminali di sopravvivere, diffondersi ed espandersi.

La conseguenza logica è che appare evidente come la maggior parte degli

arresti di latitanti appartenenti alle organizzazioni criminali “storiche” avvenga sul territorio nazionale, in specie nelle regioni di origine.

L’analisi della ripartizione geografica relativa ai luoghi di origine e di arresto

dei latitanti di “massima pericolosità” negli anni in esame mostra come dei

7 latitanti di “massima pericolosità” arrestati, tutti di origine italiana, 4

siano stati tratti rintracciati in Italia e, per la gran parte, all’interno delle regioni dove mantengono i propri “feudi” e dove è maggiore quella struttura

di protezione che viene elevata intorno al soggetto.

Gli arresti in Italia hanno coinvolto le regioni:

CAMPANIA

(1 affiliato alla camorra)

LIGURIA

(1 affiliato alla ‘ndrangheta)

SARDEGNA

(1 responsabile di “gravi delitti”)

Italia

SICILIA

(1 affiliato a cosa nostra).

Gli arresti all’ estero hanno coinvolto le nazioni:

BRASILE

(1 affiliato alla ‘ndrangheta);

EMIRATI ARABI

(1 affiliato alla camorra);

PORTOGALLO

(1 affiliato alla ‘ndrangheta).

Estero

Latitanti “pericolosi” arrestati

sono di origine italiana di cui:

Soggetti di origine calabrese

Soggetti di origine campana

Soggetti di origine piemontese

Soggetti di origine di altre regioni

italiane

Con riferimento ai luoghi di origine e di arresto dei latitanti “pericolosi” negli anni in esame

emerge come dei 48 latitanti “pericolosi” arrestati, 37 di origine italiana e 11 di origine straniera, 15 siano stati rintracciati in Italia, pari al 31% del totale ed il restante 69% all’estero.

Italia

Gli arresti in Italia hanno coinvolto

le regioni Calabria, Campania, Lazio e Piemonte.

Estero

Gli arresti all’estero hanno coinvolto

le nazioni Albania, Argentina, Belgio,

Brasile, Cina Popolare, Costa Rica,

Emirati Arabi Uniti, Francia, Grecia,

Marocco, Nigeria, Repubblica Dominicana, Spagna, Tunisia, Turchia,

Ucraina e Venezuela.

La scelta della latitanza all’estero, particolarmente rilevante nei dati relativi agli arresti dei

latitanti “pericolosi”, si ritiene possa essere dettata da tre motivi: la difficoltà a trovare in

Italia un luogo che assicuri una protezione lunga ed efficace; la possibilità di impiantare in

Stati esteri attività lecite o illecite che, comunque, garantiscano costanti guadagni, sia per

il soggetto che per l’organizzazione, cosicché il latitante diventi una “propagazione”

dell’organizzazione, anche fuori dall’Italia; infine, le difficoltà oggettive legate alle non uniformi normative di estradizione che, talvolta, si frappongono all’attività di ricerca e arresto

dei latitanti.

Continenti e

Stati coinvolti

– EUROPA

05 arresti di latitanti di “massima pericolosità”

34 arresti di latitanti “pericolosi”

– AMERICA

01 arresto di latitanti di “massima pericolosità”

07 arresti di latitanti “pericolosi”

– ASIA

01 arresto di latitanti di “massima pericolosità”

04 arresti di latitanti “pericolosi”

– AFRICA

03 arresti di latitanti “pericolosi”

Nel contesto degli arresti riferiti al periodo

gennaio 2019 – dicembre 2023, dalla tabella si rileva che 16 arresti (2 di “massima

pericolosità” e 14 “pericolosi”) sono avvenuti in Paesi extraeuropei (Argentina, Brasile, Cina Popolare, Costa Rica, Emirati

Arabi Uniti, Marocco, Nigeria, Repubblica

Dominicana, Tunisia, Turchia e Venezuela),

luoghi ritenuti, moderatamente, più “sicuri” di altri e dove è possibile proseguire

l’attività illecita dell’organizzazione, in particolare il traffico di sostanze stupefacenti

direttamente dai luoghi di produzione.

La maggior parte degli arresti è, comunque, avvenuta nell’ambito del vecchio

continente 39 arresti, di cui 5 di “massima

pericolosità” e 34 “pericolosi”, con punte

significative, oltre all’Italia, in Spagna, Albania, Francia e Grecia.

Verosimilmente, territori vicini all’Italia

sono ritenuti raggiungibili senza particolari