(AGENPARL) – Roma, 08 feb 2024 – “Chi, come Mulè, invoca l’onore delle istituzioni dovrebbe lavorare per il prestigio delle stesse e non per omaggiare il Premier di turno, soprattutto quando mente al Parlamento. Mulè continui pure a dichiarare: sarà ben evidente la sua faziosità in questa vicenda”.

Così Giuseppe Conte commenta le parole di Mulè.