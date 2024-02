(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Appuntamento/ 10 gennaio, ore 9, alla scuola Gramsci I.C.S. Galilei, via Rossetti 4, a Villa Fastiggi

“Giardino dei Giusti” a Pesaro: sabato la prima piantumazione in ricordo di Giovanni Palatucci

Sabato 10 febbraio si svolgerà la prima piantumazione che darà avvio al progetto de il “Giardino dei giusti” a Pesaro. Appuntamento alle 9, al giardino della scuola Gramsci dell’I.C.S. Galileo Galilei, via Rossetti 4 a Villa Fastiggi.

In questa occasione verrà messo a dimora un albero in ricordo di Giovanni Palatucci poliziotto italiano, vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, medaglia d’oro al merito civile, questore reggente di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945 “Giusto tra le nazioni”.

All’iniziativa, proposta al Comune di Pesaro dalla Questura di Pesaro e Urbino, saranno presenti il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il questore Francesca Montereali.

Pesaro, 8 febbraio 2024

