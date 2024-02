CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–08-02-24–ELEZIONI REGIONALI-Confartigianato Sardegna ha incontrato Paolo Truzzu

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Prot. n.______ Federico Marini

ELEZIONI REGIONALI – Confartigianato Sardegna ha incontrato a

Samugheo il candidato del Centrodestra, Paolo Truzzu. Gli Artigiani: “Un

sostegno forte e concreto all’Artigianato sardo, mettendolo sempre al centro

delle politiche di sviluppo della Sardegna”. Il Candidato ha sottoscritto il

Manifesto di Confartigianato Sardegna con i 7 punti programmatici.

Associazioni Si è aperta ieri pomeriggio a Samugheo (OR), la settimana di incontri di

Territoriali Confartigianato Imprese Sardegna con i Candidati Governatore per le elezioni regionali

2024.

Presidente del Centrodestra Paolo Truzzu nel Museo dell’Artigianato di Samugheo.

Via Brig.Sassari, 37 Un sostegno forte e concreto all’Artigianato sardo, mettendolo sempre al centro delle

stati i cardini dell’incontro che ha visto confrontarsi il Candidato Presidente e gli Artigiani

Via Alghero, 30 di Confartigianato Sardegna. Quella di Samugheo è stata anche l’occasione per presentare

Gallura Olbia 2024 e chiedere un impegno formale del comparto artigiano attraverso la sottoscrizione del

Via Sangallo 67 “patto” da onorare nel corso del mandato elettorale. 7 i punti cardine del documento:

trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia, innovazione tecnologica e

digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e

semplificazione amministrativa. Confartigianato Sardegna ha anche chiesto di essere

convolta nei processi decisionali e di essere “utilizzata” per la risoluzione dei problemi che

interessano il sistema economico sardo, soprattutto per quelli che riguardano le micro,

piccole e medie imprese.

Truzzu, impegnandosi a sostenere lo sviluppo del comparto artigiano, ha

sottoscritto il “Manifesto” di Confartigianato Sardegna ricordando come le imprese

contribuiscano in maniera importante all’attenuazione dei problemi creati dallo

spopolamento, soprattutto nelle zone più svantaggiate. Sulle realtà artigiane ha anche

voluto sottolineare l’importanza di bandire appalti a basso livello di burocrazia per far

arrivare velocemente le risorse alle imprese impegnate nei lavori pubblici.

Quella nel Mandrolisai è stata anche l’occasione per presentare al Candidato il dossier

“Intelligenza Artigiana – Il contributo delle imprese artigiane all’economia della

Sardegna”, con i dati e i numeri del settore del 2023 realizzato dall’Osservatorio MPI di

Confartigianato Imprese Sardegna.

Nell’Isola ci sono infatti 109mila piccole e medie imprese sarde, di cui 34mila artigiane

(il 20% di tutte le attività produttive), con quasi 250mila addetti, di cui 90 artigiani; una forza

produttrice fondamentale per l’Isola anche in virtù dei 4 miliardi di euro di valore aggiunto,

equivalente al 10,6% del totale regionale.

