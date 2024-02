“Ciao Daniele”, Toscana Notizie ricorda il suo fondatore

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Ha scelto, come sempre, da uomo libero. Daniele Pugliese, giornalista e

scrittore, fondatore di Toscana Notizie, questa agenzia, ha chiuso ieri la

sua vita, segnata da tempo da gravi sofferenze.

E’ un momento di dolore per noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare

con lui, di essere suoi colleghi, ma è di conforto sapere che Daniele ha

affrontato questo passaggio estremo con serenità e piena convinzione.

Se Toscana Notizie ha superato i confini della attività tradizionale di un

ufficio stampa pubblico lo deve soprattutto a lui, alla sua passione per il

giornalismo, alla sua capacità di insegnare e di far crescere

professionalmente. E’ stato un direttore esigente, ma sempre leale e capace

di riconoscere la qualità di un buon lavoro. E il manuale di stile che

scrisse per questa redazione, continua a essere una guida nel nostro lavoro

quotidiano.

Abbracciamo i suoi fratelli e le persone a lui più care.

Ciao, Daniele, e grazie.

——————————————

IN ALLEGATO: foto di Daniele Pugliese