(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 **Settimo Rapporto sulle povertà, giovedì 8 febbraio la presentazione.

Briefing alle 11**

/Scritto da Massimo Orlandi, venerdì 2 febbraio 2024 alle 15:20/

Una fotografia accurata e aggiornata sulla povertà in Toscana e sulle

misure in atto per fronteggiarla. Il rapporto annuale sulle povertà e

l’inclusione sociale in Toscana elaborato dall’Osservatorio sociale

regionale sarà presentato giovedì 8 febbraio a Firenze presso la

presidenza della Regione, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10 (Sala

Pegaso).

I lavori saranno aperti (ore 9.30) dall’ intervento di saluto

dell’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli e di Annamaria

Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia e referente Welfare di ANCI

Toscana.

Nel corso della mattinata si susseguiranno gli interventi di tecnici,

funzionari e dirigenti regionali, docenti universitari, rappresentanti di

realtà che hanno contribuito a realizzare il rapporto. I lavori si

concluderanno a fine mattina (ore 12.15 circa) con un intervento

dell’assessora Spinelli.

Sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta streaming all’indirizzo

https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=u5QZik+bp1Glk/KV1H0BZO0R1kEvGXVVgVehXXVUOmXReaX0w/BdPbjfeig/QH/E

Alle 11 è in programma un briefing con i giornalisti in cui l’assessora

Spinelli illustrerà i contenuti del rapporto.