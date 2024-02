Riqualificazine via Cintia, via Varrone, Piazza Oberdan_INVITO STAMPA

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Riqualificazione via Cintia, Via Varrone, Piazza Oberdan: giovedì 8 febbraio la presentazione in Comune.

Giovedì 8 febbraio alle ore 16 si terrà una conferenza stampa per la presentazione degli interventi sulla rete viaria di Via Cintia, Via Varrone, Via Sant’Agnese e Piazza Oberdan del progetto RI-Centro nell’ambito del PINQUA – Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare.

Prenderanno parte all’incontro il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli, il dirigente del settore V Luciano Di Mario, il Rup Francesca Acchioni e i progettisti dell’intervento.

La stampa è invitata a partecipare. Si prega di dare conferma dell’eventuale presenza.

07_02_2024