(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Il presidente Giani consegna il Pegaso d’oro a padre Bernardo

Scritto da Chiara Bini, mercoledì 7 febbraio 2024

“Tributiamo il Pegaso d’oro a padre Bernardo Gianni, uomo di pace. A

padre Bernardo, simbolo di una Toscana e di una Firenze che chiedono pace e

chiedono di guardare oltre il provincialismo, la città sul monte come la

definì il sindaco La Pira: San Miniato, dove i padri olivetani e il loro

abate, padre Barnardo, riescono a svolgere una funzione che è spirituale,

civile e in grado di interpretare la vocazione naturale di Firenze e della

Toscana”.

Queste le parole con cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

ha iniziato l’intervento con cui ha accompagnato la consegna del Pegaso

d’Oro a padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, a Firenze.

“Questa massima onorificenza della Regione Toscana, e ringrazio la giunta

aver condiviso la scelta all’unanimità, va a padre Bernardo per aver

svolto e continuare a svolgere una funzione fondamentale che si innesta

nell’espressione e nella vocazione di Firenze e della Toscana – ha

proseguito il presidente -. Questo tributo è un riconoscimento ai suoi

alti meriti, che lo hanno portato a valorizzare San Miniato al Monte, ad

essre un riferimento per la spiritualità, lui che ha guidato nel 2019 gli

esercizi spirituali di papa Francesco, lui che ha guidato in modo

magistrale il millenario della dedicazione della basilica di San Miniato al

Monte, lui che è simbolo di civiltà nel momento in cui è riuscito a

concretizzare l’incontro fra le religioni e le fedi, a fronte del conlitto

che oppone Israele e i paesi arabi nella martoriata Palestina, in una

marcia che a ottobre ha coinvolto più di 20mila persone. Padre Bernardo ha

colto e continua a cogliere il senso più profondo e compiuto dei valori

della pace propri di questa città e li rinnova amplificandoli”.

“Il luogo dove vivo ha una forza spirituale, morale e universale e nello

stesso tempo profondamenmte radicata nell’autenticità fiorentina e toscana

e quindi chi vi abita risente di questa energia sprituale e cerca di

condividerla. Quindi forse questo è il mio unico merito, di essere un

riverbero di tanta grazia, bellezza e luce – ha detto padre Bernardo

ricevendo il Pegaso d’Oro -Nel dettaglio, il mio impegno è volto a che

questa energia diventi motore coesivo di pace e di incontro come durante la

fiaccolata e come dobbiamo continuare a testimoniare in questo tempo così

difficile che la storia umana sta attraversando. La Chiesa è custode di un

messaggio di speranza troppo bello per tenerlo chiuso nelle noste mani e

quindi il nostro Maestro nel Vangelo ci esorta a condividerlo con tutti,

vicini e lontani, e questa dimensone estroversa cerco di testimoniarla

anche perché corrisponde un po’ al mio carattere, che mi rende magari un

monaco un po’ anomalo, forse troppe parole e poco silenzio, ma le parole

cerco di utilizzarle per condividere al massimo questa dimensone di

speranza che ci viene dalla buona notizia del Signore risorto che è una

vittoria della luce sulle tenebre”.

San Miniato al Monte è sempre stato un punto di riferimento spirituale e

culturale per la città di Firenze. E di più lo è da quando padre

Bernardo Gianni ha aperto le porte dell’abbazia a numerose iniziative che

fanno di San Miniato, luogo di bellezza, di incontro, di comunione, di

apertura . “Haec est porta coeli” (“Questa è la porta del cielo”),

si legge sulla soglia della Basilica. Giorgio La Pira, aveva intuito in San

Miniato il simbolo più rappresentativo della “città posta sul monte”,

il laboratorio di convivenza evangelica segno e sogno profetico di pace.

Nato a Firenze nel 1968, al secolo Francesco Gianni, ha vissuto a Prato

dalla nascita e si è convertito, come racconta lui stesso, nella notte di

Natale del 1992 nella chiesa delle Benedettine di Rosano a pochi chilometri

da Firenze. Di lì a pochi giorni è salito a San Minato al Monte iniziando

il percorso di noviziato tra i benedettini olivetani sfociato prima nei

voti solenni e poi nell’ordinazione sacerdotale. Nel 2009 diventa priore,

una sorta di “prova generale” prima di diventare abate il 13 dicembre

2015. Con lui inizia il rinnovamento della comunità monastica, l’apertura

verso la città, l’accoglienza di tante persone in cerca di ascolto, senso,

consolazione, fede.

Padre Bernardo, uomo di grande cultura oltre che di profonda spiritualità,

è anche un monaco social, seguitissimo sui principali network.