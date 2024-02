Cs – Bullismo: Mattia (Pd), nel Lazio destra azzera fondi in bilancio

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Cons. Eleonora Mattia

*Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo*

Comunicato stampa

Bullismo: Mattia (Pd), nel Lazio destra azzera fondi in bilancio

Atto grave. Da Giunta Rocca tante parole ma niente soldi finanziare legge

regionale 2/2016

*I dati: *Dai 280mila euro stanziati nel 2022, fondi ridotti a 100mila nel

2023 e azzerati nel 2024.

Bocciato emendamento da 300mila euro per rifinanziare norme

“Qualunque iniziativa delle Istituzioni rivolta ai giovani che promuova la

cultura del rispetto è apprezzabile ma perde di credibilità se poi quella

stessa Istituzione, in questo caso la Regione Lazio, non vi associa

sufficienti risorse, anzi le azzera nel proprio bilancio. E’ il caso,

paradossale, della Giunta Rocca che nell’ultima legge di Stabilità,

rispetto ai 280mila euro – stanziati nel 2022, cioè durante la precedente

legislatura, per finanziare la legge regionale 2 del 2016 per prevenire e

contrastare il bullismo – *ha ridotto le risorse a 100mila euro nel 2023 e

le ha addirittura azzerate nel 2024*. Un atto grave visto che si trattava

di fondi che sarebbero serviti proprio per la sensibilizzazione,

educazione, formazione e l’implementazione di politiche anti-bullismo nelle

scuole e la promozione di comportamenti di sostegno tra i coetanei”. Così

la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, in occasione della

Giornata Mondiale contro il Bullismo e Cyberbullismo. “Non solo: durante

l’esame del provvedimento in Consiglio regionale, la maggioranza di destra

ha bocciato il mio emendamento che proponeva di rifinanziare la legge anti

bullismo con 300mila euro. Ancora una volta tante belle parole, ma niente

soldi: ecco la destra al Governo che getta la maschera quando si tratta di

attuare concretamente i proclami della propria vuota propaganda”, conclude

Mattia.

Roma, 7 febbraio