(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

PEDAGGIAMENTO CORDA MOLLE, CONVOCATO INCONTRO CON SINDACI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, e il Consigliere delegato alla Viabilità, Paolo Fontana, sostenendo e promuovendo un dialogo aperto col territorio in merito al futuro della Corda Molle, hanno convocato sindaci e associazioni di categoria a un tavolo di confronto, che si terrà lunedì 19 febbraio.

“L’obiettivo dell’incontro è affrontare e risolvere alcune questioni urgenti legate al pedaggiamento – dichiarano congiuntamente Moraschini e Fontana. Sono importanti e sostanziali le rassicurazioni del Governo Centrale e proseguiremo facendo il punto della situazione, analizzando anche la cronistoria amministrativa della Corda Molle, per poterci confrontare con il Gestore riportando le istanze del territorio. È fondamentale interloquire anche con le associazioni di categoria, per poter dare rassicurazioni al mondo del lavoro e dell’impresa. Ribadiamo l’attenzione del Broletto sulla questione che viene considerata essenziale per le nostre comunità.”

All’incontro sono stati invitati i sindaci dei comuni che confinano con la Corda Molle e altre realtà territoriali coinvolte.