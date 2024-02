20 anni della Scuola Superiore, inaugurazione anno accademico

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 L’istituto di eccellenza dell’Ateneo di Udine sostenuto da Fondazione Friuli e Regione Fvg

VENT’ANNI DELLA SCUOLA SUPERIORE “DI TOPPO WASSERMANN”,

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2023/24

Cerimonia venerdì 9 febbraio, alle 11, a Palazzo di Toppo Wassermann

Udine, 7 febbraio 2024 – Compie vent’anni la Scuola superiore universitaria “di Toppo

Wassermann” dell’Università di Udine. Venerdì 9 febbraio, alle 11, l’istituto di eccellenza

dell’Ateneo inaugurerà l’anno accademico 2023-2024 nel Velario del Palazzo di Toppo

Wassermann a Udine (via Gemona 92), sede della Scuola. Nel corso dell’evento saranno

consegnati i titoli finali ai 13 allievi che hanno concluso il percorso di studi nell’anno accademico

2022-2023.

La cerimonia si aprirà con gli interventi del rettore, Roberto Pinton; dell’assessore a istruzione,

università e cultura del Comune di Udine, Federico Pirone; del direttore generale dell’Agenzia

regionale per il diritto allo studio (Ardis) Pierpaolo Olla, e dell’assessora alle finanze della Regione

Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli.

Seguiranno le relazioni del direttore della Scuola Superiore, Alberto Policriti, e del coordinatore del

Polo “I Lincei per la Scuola” di Udine, Andrea Tabarroni.

Prenderanno poi la parola la rappresentante degli allievi, Martina Spollero, e il presidente

dell’Associazione Alumni della Scuola, Giacomo Alzetta.

A seguire la psicologa e psicoterapeuta Vera Slepoj terrà un intervento sul “Disadattamento nelle

strutture sociali”.

Sarà quindi la volta della consegna dei titoli finali agli allievi che hanno concluso il percorso della

Scuola nell’anno accademico 2022-2023.

Concluderà l’evento l’intervento del musicologo Roberto Frisano che successivamente dirigerà il

coro “Gilberto Pressacco” dell’Ateneo friulano.

La Scuola

Obiettivo dell’istituto “di Toppo Wassermann”, sostenuto da Fondazione Friuli e Ardis – Regione

Friuli Venezia Giulia, è creare una comunità di allievi e docenti uniti nel progetto di approfondire

conoscenze e competenze scientifiche e culturali. A questo scopo integra i normali corsi di laurea

dell’Ateneo con percorsi di studio avanzati di carattere disciplinare e interdisciplinare, corsi di lingue,

attività di laboratorio e seminari. È suddivisa in due classi disciplinari: umanistica, scientifico-

economica. Ogni anno sono ammessi per concorso una ventina di studenti meritevoli provenienti da

tutta Italia, che usufruiscono di vitto e alloggio gratuiti e sono esonerati dalle tasse. Per conservare

lo status di allievo è necessario mantenere alti standard nei risultati universitari. Dopo il

conseguimento del titolo di dottore magistrale, agli allievi che completano il percorso viene

riconosciuto il diploma di licenza, che è equiparato al master di secondo livello.

