Sicurezza, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il suo omologo montenegrino Danilo Šaranović con il quale ha firmato un Protocollo Operativo Antidroga

(AGENPARL) – Roma, 06 feb 2024 – L’incontro si colloca nel quadro della riunione congiunta dei Ministri degli Esteri, dell’Interno, e della Giustizia di Italia e Montenegro, organizzata dal Vice Premier Antonio Tajani.

“Il Protocollo firmato oggi – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – costituisce uno strumento di lavoro comune concreto, che renderà ancora più efficace la lotta alla criminalità organizzata transnazionale dedita a questo lucroso business.

I nostri due Paesi vantano una eccellente cooperazione tra Forze di Polizia, e in ambito regionale è cruciale la collaborazione del Montenegro per la prevenzione della radicalizzazione e del monitoraggio dei Foreign Fighters di rientro dalle zone di conflitto, minaccia insidiosa che richiede il massimo impegno”.

“La rotta balcanica – continua il titolare del Viminale – è una via di accesso alla UE molto battuta dai trafficanti di esseri umani, occorre pertanto l’impegno congiunto dei Paesi Balcanici e della Unione Europea per una strategia ampia, con interventi di allineamento della politica dei visti, di investimenti sulla formazione specialistica del personale di polizia, e sulle dotazioni tecnologiche necessarie per i controlli alle frontiere”.

Continueremo a sostenere il Montenegro – ha concluso Piantedosi – nel percorso di adesione alla Unione Europea”.