(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 *Regionali Basilicata, Pessolano (Azione): “Chiorazzo rimetta la sua

candidatura”*

“Dopo mesi di incontri che nulla hanno prodotto, nonostante la chiarezza

delle posizioni espresse e fondate tutte sul rispetto delle reciproche

prerogative a garanzia del pluralismo democratico e delle parti in campo,

rivolgiamo un appello ad Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune) perché

prenda atto dell’impasse e rimetta la sua candidatura a governatore. È

evidente che una candidatura che non incontra adesioni ampie delinea un

quadro fallimentare e sicuramente non competitivo. Da mesi, proponiamo un

metodo diverso al tavolo che è quello di una condivisione di più nomi sui

quali discutere e fare sintesi. Abbiamo anche bocciato le ipotetiche

primarie che avrebbero senso di esistere solo dinanzi a nomi espressione

diretta dei partiti. Al contrario non si intravede alcuna cornice politica

che le giustifichi. L’imposizione, divenuta oggi ostinazione, forse mal

suggerita da taluni interpreti, è un atto ingiustificato a fronte dei buoni

propositi esplicitati. Invitiamo pertanto Chiorazzo ad essere protagonista

di un cambio di passo, agevolando egli stesso un rinnovato confronto, che

potrà essere favorito solo da un suo passo indietro rispetto alla

candidatura alla presidenza”.

Così il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano