Le rivolte degli agricoltori in tutta l’UE hanno costretto la leadership a Bruxelles a fare marcia indietro

(AGENPARL) - ROMA, 6 Febbraio 2024 - Le rivolte degli agricoltori in tutto il continente hanno costretto la leadership dell’Unione Europea a Bruxelles a fare marcia indietro rispetto agli elementi chiave della sua agenda verde per raggiungere, per ora, le emissioni nette zero.

Dopo le importanti vittorie ottenute lo scorso anno nei Paesi Bassi, le proteste degli agricoltori contro i trattori hanno assicurato martedì un’altra significativa vittoria contro l’agenda, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha demolito i piani per imporre al settore agricolo di ridurre le emissioni di metano e azoto di un terzo entro il 2040.

Bruxelles è inoltre pronta a fare marcia indietro sui piani per dimezzare l’uso di pesticidi nello stesso periodo, cosa che secondo gli agricoltori li mette in una posizione di svantaggio rispetto all’agricoltura straniera importata nel blocco nell’ambito di accordi di libero scambio a costi più bassi a causa del fatto che i loro paesi hanno normative ambientali meno rigorose di quelle dell’UE.

Sono stati abbandonati anche i piani per incoraggiare gli europei a mangiare meno carne, tema centrale del movimento Great Reset favorito dalle élite.

Commentando la mossa, il capo dell’UE von der Leyen ha dichiarato al The Telegraph : “I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati”.

“So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro come agricoltori. Ma sanno anche che l’agricoltura deve passare a un modello di produzione più sostenibile affinché le loro aziende agricole rimangano redditizie negli anni a venire”, ha dichiarato al Parlamento europeo.

Tuttavia, non è chiaro se le concessioni fatte da Bruxelles martedì saranno sufficienti a sedare la rabbia degli agricoltori, dato che devono ancora far fronte a un’eccessiva regolamentazione sia a livello nazionale che a livello comunitario, nonché a problemi derivanti dai prodotti esteri a basso costo, in particolare da l’Ucraina, a cui è stato concesso l’accesso senza dazi al mercato dell’UE in seguito all’invasione russa.

Le proteste degli agricoltori contro l’agenda verde dell’UE, iniziate seriamente quattro anni fa nei Paesi Bassi, hanno visto grandi città come Berlino, Bruxelles, Parigi e Roma bloccate da migliaia di trattori nell’ultimo mese, causando problemi alla catena di approvvigionamento e interruzioni alla produzione. vita di città.

Tuttavia, gli agricoltori godono di un’ampia base di sostegno, con un recente sondaggio che ha rilevato che quasi il 90% degli elettori francesi ritiene che le loro proteste contro i trattori siano giustificate.

Il sostegno agli agricoltori ha scatenato il panico tra le fazioni neoliberali di Bruxelles per il timore di trasformare le imminenti elezioni del Parlamento europeo di giugno in un referendum sui fallimenti dell’agenda verde.

Oltre a danneggiare gli agricoltori, si ritiene che abbia anche lasciato l’Europa vulnerabile a eventi esterni, come la guerra in Ucraina, facendo lievitare il costo dell’energia in Europa, dove la produzione nazionale di combustibili fossili si è in gran parte prosciugata a favore dei cosiddetti combustibili fossili. rinnovabili come l’eolico e il solare, che non sono riusciti a mantenere le promesse di indipendenza energetica.

Mentre la marcia indietro di martedì è stata ampiamente considerata come una vittoria per gli agricoltori, alcuni – forse intuendo il sangue nell’acqua – hanno chiesto di mantenere alta la pressione sulla leadership dell’UE.

L’attivista politica olandese pro-agricoltori Eva Vlaardingerboek ha dichiarato : “Questa è una buona notizia perché dimostra che protestare e fare pressione sui nostri padroni funziona. Tuttavia, limitarsi a eliminare i requisiti per il 2040 non è sufficiente. L’intera agenda deve essere cancellata. Il Green Deal e la truffa NetZero devono sparire. Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra”.