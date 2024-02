Modifiche viabilità via della Ripresa

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 Modifiche viabilità in via della Ripresa martedì 6 febbraio.

La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che, per consentire lavori edili, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

– chiusura al traffico veicolare di via della Ripresa – tratto da via Santa Caterina a via Nuova – escluso i residenti, dalle ore 8 di martedì 6 febbraio fino al termine dei lavori.

