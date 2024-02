Invito conferenza stampa BIT Milano: Pop, Ceramiche fuoridalcomune

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 [cid:5ff0430e-e118-4216-880c-9b23ee92efa8]

INVITO CONFERENZA STAMPA

BIT MILANO | PADIGLIONE PUGLIA

Siamo lieti di invitarvi alla conferenza stampa di lancio del nuovo brand “Pop, Ceramiche #fuoridalcomune”, un progetto ambizioso che celebra l’eccellenza della tradizione ceramica pugliese. La conferenza si terrà il 6 febbraio 2024 presso il Padiglione Puglia all’interno della BIT di Milano alle ore 9:40.

“Pop, Ceramiche #fuoridalcomune” è il risultato di un progetto innovativo chiamato Ceramiche di Puglia, nato dall’iniziativa dell’assessorato regionale allo sviluppo economico, supportato dalla Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022. L’obiettivo del progetto è unificare sei comuni pugliesi di fama mondiale per la loro tradizione ceramica: Cutrofiano, Grottaglie, Laterza, Rutigliano, San Pietro in Lama, e Terlizzi.

Il cuore del progetto è il marchio-logo, un’opera d’arte dinamica e accattivante che riflette la profonda tradizione e creatività dei sei comuni coinvolti. Questo emblema versatile sarà il simbolo iconico della ceramica pugliese, rappresentando la varietà e sperimentazione delle ceramiche attraverso elementi grafici unici.

L’itinerario ufficiale della tradizione ceramica pugliese è un obiettivo ambizioso del progetto, promuovendo il patrimonio tangibile ed intangibile dei sei comuni coinvolti. Questa iniziativa sostiene lo “slow travel” e promuove un artigianato tradizionale a basso impatto, generando interesse in comuni meno noti e redistribuendo i turisti in itinerari studiati.

Vi invitiamo a partecipare e scoprire “Pop, Ceramiche #fuoridalcomune”, un progetto che va oltre un semplice brand, offrendo un viaggio unico tra arte, mestieri, territori e storie della Puglia autentica.

Alla conferenza stampa saranno presenti:

Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico;

Gianfranco Lopane, assessore regionale al turismo;

Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie (TA);

Luigi Melissano, Sindaco Comune di Cutrofiano (LE);

Francesco Frigiola, Comune di Laterza (TA);

Giuseppe Valenzano, Sindaco Comune di Rutigliano (BA);

Vito Pietro Mello, Sindaco Comune di San Pietro in Lama (LE);

Michelangelo De Chirico, Sindaco Comune di Terlizzi (BA).

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e dettagli.