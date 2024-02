(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 ROSCANI (FDI): CON STUDI MATERIE STEM PIU’ OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER GIOVANI

“Se è vero che sul mercato del lavoro si cercano e non si trovano profili qualificati per le aziende, forse un impulso allo studio delle materie tecnico-scientifiche, le cosiddette Stem, sono un’occasione per far sì che domanda e offerta possano incontrarsi meglio nel prossimo futuro. Per questo sono particolarmente orgoglioso che parta la ‘Settimana Stem’, un’iniziativa voluta da Fratelli d’Italia e che è diventata legge grazie all’impegno di parlamentari in prima linea per la divulgazione e la diffusione di queste materie, a cominciare dalla mia collega Marta Schifone, prima firmataria del progetto poi divenuto legge dello stato. Dare un’opportunità maggiore ai giovani di trovare lavoro in Italia è uno degli obiettivi prioritari del governo e di Fratelli d’Italia”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale.

