La data delle elezioni presidenziali in Venezuela sarà annunciata entro pochi giorni — Maduro

(AGENPARL) - ROMA, 4 Febbraio 2024 - Il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, ha aggiunto che tutti i partiti politici e i gruppi elettorali hanno confermato la loro partecipazione alle consultazioni nazionali.

La data delle elezioni presidenziali in Venezuela sarà annunciata all’inizio della prossima settimana, ha detto il presidente Nicolas Maduro.

Il presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodriguez “ha organizzato un dialogo nazionale questo lunedì, martedì e mercoledì per stabilire un cronogramma elettorale e fissare una data per le elezioni di quest’anno”, ha detto in una manifestazione in occasione della Giornata della Dignità Nazionale nel centro di Caracas.

“A causa delle minacce al popolo venezuelano e della confusione sulla questione se rinviare o meno le elezioni <…>, convochiamo tutti i rappresentanti della società venezuelana e dei partiti politici”, ha detto Rodriguez, aggiungendo che tutti i partiti e gruppi politici degli elettori hanno confermato la loro partecipazione alle consultazioni nazionali. Secondo il presidente del Parlamento, la discussione è finalizzata ad elaborare proposte sul calendario elettorale da presentare al Consiglio elettorale nazionale per organizzare le elezioni presidenziali nel 2024.

“Il popolo organizzato è pronto a vincere le prossime elezioni presidenziali di quest’anno, in qualunque momento si terranno”, ha sottolineato Maduro.