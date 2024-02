[agenzie] Santo Biondo, Uil, su giornata mondiale contro il cancro

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 DICHIARAZIONE DI SANTO BIONDO SEGRETARIO CONFEDERALE UIL

Oggi, 4 febbraio, ricorre la giornata mondiale per la lotta contro il cancro. In questa occasione vogliamo riportare all’attenzione di tutti il valore della prevenzione quale prima arma per la lotta contro questo male.

Dopo i rallentamenti causati dal covid nelle attività di screening, nelle visite e negli interventi chirurgici, oggi registriamo ancora lunghe liste d’attesa: la triste realtà è che curarsi nel nostro Paese sta diventando una speranza per pochi.

Per recuperare il terreno perduto è necessario tornare a reinvestire sul SSN e stanziare risorse. Bisogna continuare a investire in ricerca e in una sanità territoriale più vicina alle persone. E’ necessario rivalutare il ruolo della telemedicina e delle innovazioni tecnologiche nel campo dei tumori, soprattutto nell’ottica di un’integrazione efficace delle nuove tecnologie nel flusso di lavoro dei professionisti sanitari.

Bisogna adottare un piano straordinario di assunzioni, rimuovendo una volta per tutte il tetto alla spesa del personale, rinnovare i contratti e portare a compimento il DM77 e la missione salute del PNRR.

Il rapporto Aiom ha stimato nel 2023 circa 395.000 casi di tumore e indica per i prossimi due decenni un incremento del numero assoluto annuo di nuove diagnosi oncologiche.

È dunque necessario continuare a lavorare per rafforzare la cultura della prevenzione, a partire dai più giovani.

La lotta al cancro, può essere vinta solo puntando con decisione sul SSN e su tutta la filiera sanitaria.

Auspichiamo che tramite la Nadef il Governo rimedi al drammatico errore compiuto in questa legge di bilancio che ha tradito la Sanità Pubblica, perché una buona Sanità è l’investimento più grande e significativo che una Nazione possa fare per i suoi cittadini di oggi e del futuro.

Roma, 4 febbraio 2024

