(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 “Musica è vita”: il premio

dedicato al tenore Francesco Meli

Martedì 6 febbraio al Ridotto del Teatro

Ferrara, 2 febbraio 2024 – Martedì 6 febbraio 2024 alle ore 20,00 al Ridotto del

Teatro Comunale “Claudio Abbado” un concerto lirico celebrerà il tenore Francesco

Meli con il premio “Musica è Vita – quando l’Arte di pochi accompagna il Futuro di

molti”.

Francesco Meli è considerato oggi “IL” tenore italiano, uno dei cantanti lirici più

apprezzati e richiesti al mondo. Nonostante la sua giovane età, nel 2022 ha celebrato

vent’anni di carriera, diretto dai più prestigiosi direttori del panorama operistico

nei più importanti teatri del mondo. Impegnato in prima persona in ambito sociale

e coadiuvato dalla moglie, la celebre soprano Serena Gamberoni, dal 2021 è

direttore artistico e insegnante dell’Accademia di Alto Perfezionamento per cantanti

lirici del Teatro Carlo Felice di Genova.

“Questo è il motivo per il quale l’Associazione Culturale OPERiAMO di Ferrara e

l’Accademia Musicale “G. Verdi” di Parma, diretta da Zhang Chaojun – spiega la

regista Maria Cristina Osti, ideatrice del premio -, hanno voluto onorare l’artista

con un riconoscimento e una donazione alle attività benefiche seguite dal famoso

tenore”.

L’evento, sostenuto dal Teatro Comunale “C. Abbado”, vuole evidenziare come

importanti personalità artistiche rendano merito al talento italiano e siano esempio

educativo per l’impegno sociale e umanitario per i giovani che stanno impostando

la loro carriera. Si esibiranno anche gli allievi delle due Accademie.

Ingresso libero e gratuito.