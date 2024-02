(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 **Il presidente Giani domenica 4 febbraio a “Taste” alla Fortezza da Basso

a Firenze**

/Scritto da Redazione, sabato 3 febbraio 2024 alle 13:47/

La 17a edizione di “Taste”, il salone delle eccellenze enogastronomiche di

Pitti Immagine rivolto ai professionisti del settore food & beverage, ma

aperto anche al largo pubblico, si svolgerà dal 3 al 5 febbraio alla

Fortezza da Basso a Firenze. Il presidente della Regione Eugenio Giani

visiterà la manifestazione domani, domenica 4 febbraio, alle 10.30. La

stampa è invitata.

