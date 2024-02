(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 Cupparo sulle proteste degli agricoltori

“Le proteste degli agricoltori in Basilicata come in tutto il Paese sono

legittime, coinvolgono tutti i cittadini in quanto consumatori e richiedono

il massimo impegno anche da parte della Regione”. Lo afferma Francesco

Cupparo (Fi), già assessore regionale, ricordando che da assessore

all’agricoltura a luglio 2022 ha sostenuto e proposto per l’approvazione in

Giunta un aiuto straordinario alle imprese agricole, con una spesa

complessiva di sette milioni di euro, attraverso un Avviso Pubblico alla

cui copertura finanziaria si è venuto incontro con fondi regionali per

quattro milioni di euro e con fondi Programma operativo Val d’Agri –

Senisese per tre milioni di euro. “E’ stato un provvedimento concreto e

riconosciuto dalle associazioni di categoria, come quelli – aggiunge – di

cui oggi hanno assoluto bisogno i nostri agricoltori ai quali non può

bastare il Tavolo Verde e ancor meno parole di solidarietà e vicinanza.

Piuttosto, come sta avvenendo in altre Regioni, sarebbe più efficace

insediare un Tavolo tecnico specifico o meglio ancora un’Unità di Crisi per

definire, sempre in concreto, cosa può fare la Regione, ad esempio per il

gasolio agricolo, per accelerare l’erogazione degli aiuti comunitari, delle

indennità dei danni causati da calamità naturali e dai cinghiali. In questi

anni le politiche comunitarie hanno penalizzato il settore imponendo

vincoli sempre più soffocanti. E’ pertanto in sede di Conferenza

Stato-Regioni e di Coordinamento degli assessori regionali all’Agricoltura

che va rilanciata, in maniera unitaria, l’iniziativa delle Regioni.

L’Unione Europea deve modificare le proprie politiche che hanno penalizzato

in primo luogo l’agricoltura meridionale. Deve cioè mettere il settore

primario al centro della programmazione e degli sforzi economici

dell’Unione. Nell’interesse non solo degli agricoltori, ma di tutti”.