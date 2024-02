Comunicato Stampa 169/2024 BIT MILANO. LA REGIONE VENETO PRESENTE AL PRIMO MARKETPLACE DEL PRODOTTO ITALIA NEL MONDO. ASSESSORE CANER, “3 GIORNI PER RACCONTARE LE ECCELLENZE REGIONALI A OPERATORI E VIAGGIATORI”

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 BIT 2024

CALENDARIO EVENTI STAND REGIONE DEL VENETO

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

ATTIVITÀ

APERTURA

10:30

Inaugurazione BIT Milano 2024

Welcome Coffee

11:00

Taglio del nastro con Autorità istituzionali

A seguire giro d’onore tra i Padiglioni

13:30

Performance teatrale a cura del Teatro Stabile del Veneto

14:00 – 14:30

Conferenza stampa

“Presentazione Carnevali della tradizione”

15:00 – 16:00

Conferenza stampa e degustazione

“A BIT of Tiramisù

Tiramisù World Cup – una dolce motivazione per visitare il Veneto”

16:30

Performance teatrale a cura del Teatro Stabile del Veneto

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2024

ATTIVITÀ

APERTURA

10:30 – 11:00

Conferenza stampa

“Conferenza mondiale dei porti turistici di Icomia a Venezia nel 2025”

Conferenza stampa dell’Assessore al Turismo Federico Caner

11:15 – 12:15

“Veneto, turismo sostenibile nei siti Unesco: dalle Dolomiti a Verona, le

offerte turistiche delle destinazioni venete in vista dei Giochi”

A seguire Performance teatrale a cura del Teatro Stabile del Veneto

14:00 – 14:30

Conferenza stampa

“Venice Region Convention Bureau Network

Un esempio di sinergia e progettualità condivisa per raggiungere importanti

traguardi nel settore della Meeting Industry”

14:45 – 15:15

Conferenza Stampa

“TITIZÈ. A Venetian Dream”

15:30 – 16:00

Conferenza stampa

“Venezia 2024”

16:15 – 16:45

Conferenza stampa

“Terre fra Adige-Po

Rovigo: Cultura, Natura, Eventi TOP 2024 – nuovi strumenti di promozione, frutto

dell’efficace sinergia tra i diversi attori locali pubblici e privati”

17:00

Performance teatrale a cura del Teatro Stabile del Veneto

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2024

ATTIVITÀ

APERTURA

11:00 – 11:30

Conferenza stampa

“Un anno di Pro Loco

Gli eventi e le manifestazioni delle Pro Loco venete nel 2024 e la presentazione

dell’Alta Via della Grande Guerra”

12:00 – 12:45

Conferenza stampa

“Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards

Il primo alla montagna del futuro del Lagazuoi EXPO Dolomiti di Cortina

d’Ampezzo”