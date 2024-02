(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 BALDELLI (FDI): CON RADDOPPIO ORTE-FALCONARA MARCHE FUORI DA ISOLAMENTO

“Le Marche sul binario giusto. Col bando europeo da 95 milioni di Rfi per il raddoppio del tratto Pm 228 – Albacina, prosegue il percorso di uscita delle Marche dall’isolamento in cui è stata costretta dal blocco di potere degli ultimi 40 anni. Il raddoppio della linea Orte-Falconara, infatti, consentirà l’implementazione dei collegamenti tra le regioni adriatiche e tirreniche, un itinerario merci alternativo ai collegamenti Nord-Sud con l’obiettivo finale di abbattere i tempi di percorrenza fino a 49 minuti, avvicinando sempre più la capitale ad Ancona. Tutto questo grazie all’impegno del governo Meloni, al contributo dei parlamentari marchigiani e al lavoro del vice ministro del Mit Galeazzo Bignami che ringrazio per la collaborazione e la sensibilità verso i nostri territori”. Lo dichiara il deputato di Fdi, Antonio Baldelli, membro della commissione Trasporti della Camera dei deputati.

“Sono sicuro che con il lavoro di squadra e l’attuale filiera istituzionale si riuscirà a recuperare quel gap infrastrutturale che in passato ha declassato le Marche a regione in transizione per l’Unione europea” conclude Antonio Baldelli.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati