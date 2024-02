cs_bando internazionalizzazione 2024

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 c o m u n i c a t o s t a m p a

Bando per Assessment e Outgoing GERMANIA 2024

Sostegno alle Imprese Molisane nel Settore Agroalimentare e Vitivinicolo

La Camera di Commercio del Molise presenta il bando per l’assessment e outgoing GERMANIA 2024, rafforzando il proprio impegno nel supportare le imprese molisane attive nei settori agroalimentare e vitivinicolo (“Food & Wine”) nell’espansione verso il mercato tedesco.

L’iniziativa, che offre un’opportunità concreta per le imprese molisane desiderose di espandersi sul mercato tedesco, consolidando la presenza e promuovendo le eccellenze del Made in Molise all’estero, è inserita nell’ambito delle attività promosse dal sistema camerale per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, offre un pacchetto di servizi e attività volto a facilitare l’accesso e il consolidamento nel mercato tedesco.

Il pacchetto comprende un check-up con Piano Export personalizzato (assessment) specifico per il mercato tedesco e la possibilità di partecipare all’evento “TASTE ITALIAN EXCELLENCE 2024” in programma per l’8 luglio 2024 a Monaco di Baviera.

Il bando prevede N. 5 POSTI RISERVATI ALLE IMPRESE MOLISANE, offrendo l’opportunità di presentare e far degustare i propri prodotti a operatori tedeschi del commercio, importatori, distributori, rappresentanti della ristorazione, stampa e appassionati del settore Food & Wine.

Gli aiuti forniti rientrano nel regime de minimis, fornendo alle imprese un supporto finanziario conforme alle normative vigenti.

Il termina per la presentazione delle domande è fissato per il 9 febbraio 2024 alle 23:59. L’ammissione delle imprese sarà basata sull’ordine cronologico di arrivo delle domande.

L’approvazione sarà subordinata all’esito positivo dell’istruttoria sui requisiti del bando e alla verifica di pre-fattibilità svolta dalla Promos Italia scrl e dai suoi partner esteri, valutando le opportunità sul mercato tedesco per ciascuna azienda.