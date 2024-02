CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–02-02-24–IL PAPA INCONTRA GLI ARTIGIANI SARDI

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Prot. n.______ Federico Marini

IL PAPA INCONTRA GLI ARTIGIANI – In 150 dalla Sardegna

all’udienza privata con Papa Francesco. Sabato 10 alla Città del Vaticano.

Daniele Serra (Segretario Confartigianato Sardegna): “Occasione per sentirsi

comunità e crescere insieme, come imprenditori, colleghi, amici e famiglie”.

Papa Francesco incontrerà gli artigiani di Confartigianato Sardegna, insieme ai

collaboratori, ai pensionati, ai familiari e ai simpatizzanti, nell'udienza privata prevista

Sud Sardegna

per sabato 10 febbraio nell’Aula Paolo VI (Sala Nervi), all’interno della Città del

Vaticano. La delegazione sarda sarà composta da 150 persone provenienti da ogni

parte della Sardegna e si unirà a una delegazione più ampia del sistema

un'occasione unica per riaffermare il legame tra il patrimonio culturale e professionale

artigiano espresso dalle imprese con la loro creatività e la loro passione, ai valori cristiani

“In poche ore, la Sala Nervi ha raggiunto la sua capienza massima – commenta

Daniele Serra, Segretario di Confartigianato Sardegna – questo ci fa dire che sabato

sarà un evento che segnerà percorso personale e professionale di tutti”. “Al di là di tutto

imprenditori, colleghi, amici e famiglie. Sarà un momento per condividere esperienze,

apprendere e essere parte di qualcosa di più grande. Un evento che ricorderemo con

grande gioia, non solo per l’incontro stesso ma per il senso di comunità e unione che

esso rappresenta”.

Più volte il Papa ha sottolineato come l’esperienza della pandemia abbia rivelato la

necessità di solidarietà e di una conversione ecologica, invitando a discernere tra ciò che

è essenziale e ciò che non lo è, a vivere il presente con attenzione etica e a considerare

l’economia come espressione di cura, non sacrificando la dignità umana agli idoli

finanziari. Inoltre, riconosce come la scienza e la tecnica, sebbene importanti, non siano

sufficienti, e che la generosità e il coraggio sono elementi decisivi nella lotta contro il

paradigma tecnocratico. Il Papa più volte ha anche invitato a rallentare il consumo

disumano e a riconnettersi con la natura, abbracciando una riconversione ecologica. Allo

stesso tempo, ha esortato a essere creativi come artigiani, forgiando percorsi nuovi e

originali per il bene comune, guidati dallo Spirito. Papa Francesco ritiene anche cruciale

formare e sostenere le nuove generazioni di economisti e imprenditori, invitando tutti a

un investimento nelle nuove generazioni, affinché siano promotori di un’economia

orientata al bene comune prima del denaro.

