(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 SUPERBONUS, MAULLU (FDI): MAI PIÙ TERMINE GRATUITO ASSOCIATO A MISURA

“Grande soddisfazione per il parere favorevole arrivato dal Governo all’ordine del giorno in cui si evidenzia che la parola ‘gratuitamente’ applicata al Superbonus o a misure analoghe, soprattutto all’interno di una comunicazione istituzionale- è fuorviante e mendace. Per il futuro, quindi, verranno utilizzate espressioni che rendano chiaro che simili prestazioni o servizi sono forniti grazie al pagamento delle tasse e delle imposte da parte dei contribuenti. Che misure del genere non fossero gratuite- come in passato hanno fatto intendere Giuseppe Conte &co- lo dimostra l’enorme slavina sui conti pubblici che hanno generato. Non stupisce quindi che i deputati grillini, così come i loro ex alleati di governo del Pd, abbiano votato contro. Evidentemente l’imbarazzo era troppo grande”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Stefano MAULLU.

