(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 SUPERBONUS. CONGEDO (FDI): SE PAGA LO STATO NON SI POTRA’ PIU’ DIRE CHE PROVVEDIMENTO E’ GRATUITO

“Finalmente non sarà più possibile prendere in giro i cittadini. Un ordine del giorno di Fratelli d’Italia ha ricevuto il parere favorevole del governo e così da oggi non sarà più possibile inserire la parola ‘gratuitamente’, né perifrasi che possano essere fuorvianti, su provvedimenti che invece hanno oneri per lo stato. Il Superbonus, ad esempio, è stato gratuito per i cittadini che ne hanno usufruito, ma ha avuto costi elevatissimi per lo stato ed è stato dunque pagato da tutti con l’imposizione fiscale. Ben 150 miliardi che avrebbero potuto essere utilizzati per migliorare le condizioni di vita di tantissime persone o essere destinate allo sviluppo. Di gratuito non c’è stato nulla, e in futuro, grazie al nostro governo, non si potrà finalmente più dire. Non a caso la sinistra, abituata a prendere in giro gli italiani, ha votato contro”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera Saverio Congedo.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati