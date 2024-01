Polizia di Stato – Report + Foto + Comunicato Stampa UNITÀ INFORMATIVA SCOMMESSE SPORTIVE

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Riunione

Roma, 30 gennaio 2024

i Componenti dell’Unità Informativa Scommesse Sportive

Indice

Componenti

Competenze dell’Unità Informativa Scommesse Sportive

Unità Informativa Scommesse Sportive – Linee di Azione

sportive

Le iniziative per la prevenzione del match fixing

Analisi delle segnalazioni di scommesse anomale relative alle ultime stagioni

I COMPONENTI DELL’UNITÀ INFORMATIVA SCOMMESSE SPORTIVE

Presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia

Criminale Prefetto Raffaele Grassi

 Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale

Dirigente Superiore della P. di S. Dott. Stefano Delfini, anche con funzioni di vice presidente

 Direttore del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della

Polizia Criminale Gen. B. G. di F. Giampiero Ianni

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport Dott. Flavio Siniscalchi

 Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Dir. Gen. della P.S. Dott.

Paolo Cortis

 Direttore del Servizio Informazioni Generali della Direzione Centrale della Polizia di

Prevenzione Dir. Sup. della P. di S. Dott. Fabio Berrilli

 Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Direzione Centrale per la

Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato

Primo Dirigente della P. di S. Dott. Massimo Bruno

 Direttore del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di

Stato Dirigente Superiore della P. di S. Dott. Vincenzo Nicolì

 Capo del II Reparto della Direzione Investigativa Antimafia Gen. B. CC Antonino Buda

 Capo del II Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. B. CC Arturo

Guarino

 Capo del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza Gen. B. G. di F. Luigi

Vinciguerra

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dott. Antonio Giuliani

 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

Dott. Ugo Taucer

 Federazione Italiana Giuoco Calcio

Dott. Filippo Laurenti

 Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dott.ssa Stefania Mastromarino

 Esperto del Ministro dell’Interno Maresciallo Maggiore CC Giovanni Maria Sirovich

 Esperto del Ministro dell’Interno Sovrintendente Capo della P. di S. Roberto Cammarelle

COMPETENZE DELL’UNITÀ INFORMATIVA SCOMMESSE SPORTIVE

Con decreto del Ministro dell’Interno del 15 giugno 20111 è stata istituita, presso il Dipartimento

della Pubblica Sicurezza, 1’Unità Informativa Scommesse Sportive, col duplice fine di garantire la

regolarità dello svolgimento delle manifestazioni sportive ed ippiche e contrastare i tentativi di

infiltrazione nel settore da parte della criminalità organizzata.

L’organismo è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore

Centrale della Polizia Criminale e composto dai rappresentanti dei Comandi Generali dell’Arma

dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché delle Articolazioni Dipartimentali competenti

“ratione materiae”, dell’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

dell’Agenzia delle Dogane e del mondo dello sport (Coni, Figc).

Alla predetta Unità è attribuito il compito di:

 monitorare e analizzare le notizie pervenute dagli organismi preposti all’organizzazione,

alla gestione e alle attività di controllo (comprese quelle concernenti la prevenzione di

episodi di violenza) delle manifestazioni sportive di cui alla L. 401/1989;

 proporre idonee strategie di prevenzione e contrasto e favorire le iniziative finalizzate

all’incremento della cooperazione internazionale di polizia nel settore.

Il 7 settembre 2011 sono state sottoscritte le “Linee guida sul flusso informativo nell’ambito

dell’UISS” (modificate ed integrate il 18 settembre 2017) che disciplinano lo scambio delle

informazioni in materia di scommesse anomale relative ad avvenimenti sportivi ed ippici sulla base

dei flussi di scommesse raccolte dai concessionari, inviati ai sistemi centrali di totalizzazione ed

esaminati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Alle Linee guida in parola è allegato l’elenco degli indici di anomalia ritenuti rilevanti per l’attività

di segnalazione.

La composizione dell’UISS è stata aggiornata con Decreto del Ministro dell’Interno del 31 luglio 2017.

UNITÀ INFORMATIVA SCOMMESSE SPORTIVE LINEE DI AZIONE

Fin dalla sua istituzione, l’Unità Informativa Scommesse Sportive, oltre ad assolvere ai

compiti di monitoraggio ed analisi dei flussi informativi e di promozione di strategie sempre più

incisive per il contrasto dell’illegalità nel mondo dello sport e del fenomeno del match fixing, si è

distinta per l’impegno profuso nel settore della prevenzione.

Tra le principali linee d’azione seguite negli anni si annoverano le iniziative adottate sia in

favore del personale delle Forze di polizia, attraverso giornate dedicate alla formazione nello

specifico settore (anche con sessioni presso le scuole o workshop organizzati con aziende private

operanti nel predetto ambito), che quelle in favore degli atleti e dei dirigenti sportivi mediante

apposite campagne informative di sensibilizzazione rispetto ai valori fondamentali del rispetto, della

legalità, della correttezza, dell’integrità e del fair play sportivo.

Riveste una rilevanza strategica la diffusione dei predetti valori non solo nel mondo dello

sport ma anche nei confronti delle giovani generazioni, al fine di preservare il settore da ogni forma

di illegalità promuovendo il principio della “sana” competizione.

A tal proposito, il Ministro dell’Interno pro tempore, nel 2021, su proposta dell’Unità

Informativa Scommesse Sportive, ha inteso nominare, quali propri esperti in seno al predetto

organismo, due atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze di polizia che si sono

particolarmente distinti, nelle rispettive discipline, per i risultati conseguiti sia a livello nazionale

che internazionale.

L’impegno e la presenza degli atleti delle Forze di Polizia rispetto ad iniziative destinate ai

giovani hanno il fine di avvicinare ragazzi ed adolescenti ai principi della legalità e al gioco di

squadra attraverso un linguaggio, quello dello sport, che favorisce l’inclusività e la loro crescita

umana e psicologica.

GRUPPO INVESTIGATIVO SCOMMESSE SPORTIVE

Con lo stesso Decreto del Ministro dell’Interno del 15 giugno 2011 2 è stato, altresì, istituito il

Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) che ha compiti di impulso e raccordo delle

attività di contrasto dei tentativi di infiltrazione nel mondo sportivo, anche della criminalità

organizzata. Il Gruppo, si avvale delle informazioni raccolte dall’UISS, dispone i necessari

approfondimenti sulle segnalazioni di interesse e dà impulso ad ogni altra attività investigativa al

riguardo. L’Organismo, è coordinato dal Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione

Centrale della Polizia Criminale ed è composto da rappresentanti delle Forze di polizia (funzionari

ed ufficiali di SCO, ROS e SCICO) e della Direzione Investigativa Antimafia.

Con il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 31 luglio 2017 è stata aggiornata anche la composizione del

GISS.

ANALISI DELLE SEGNALAZIONI DI SCOMMESSE ANOMALE RELATIVE

ALLE ULTIME STAGIONI SPORTIVE

Nel corso della stagione 2020-2021 il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive ha ricevuto

26 segnalazioni, 18 delle quali relative ad eventi sportivi disputati all’estero.

Delle 26 segnalazioni complessive:

10 riguardano il gioco del Calcio ed, in particolare, i seguenti campionati:

7 Calcio estero

3 Calcio nazionale

11 riguardano il Tennis (6 si riferiscono ad eventi disputati all’estero)

2 riguardano il Tennis da tavolo (per eventi disputati all’estero)

3 riguardano la Pallavolo (per eventi disputati all’estero)

Con riferimento alla stagione 2021-2022, il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive ha

ricevuto, allo stato, nr. 17 segnalazioni (8 delle quali per eventi sportivi disputati all’estero)

così suddivise:

9 hanno riguardato il calcio ed, in particolare, i seguenti campionati:

1 Calcio estero

8 Calcio nazionale

4 hanno riguardato il Tennis (per eventi disputati all’estero)

3 hanno riguardato il Tennis da tavolo (per eventi disputati all’estero)

1 ha riguardato la Pallavolo

In ordine alle 17 segnalazioni, sono ancora in corso approfondimenti

Con riferimento alla stagione 2022-2023, il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive ha

ricevuto, allo stato, nr. 1 segnalazione inerente 2 incontri di calcio disputati all’estero.

Con riferimento alla stagione 2023-2024, il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive ha

ricevuto, allo stato, 2 segnalazioni inerenti incontri di calcio disputati in Italia.

Nelle ultime 2 stagioni sportive, le segnalazioni di scommesse anomale sono state

complessivamente 18 (17 nel 2021-2022 e 1 nel 2022-2023).

Lo sport che ha fatto registrare il maggior numero di segnalazioni è il calcio (con 9

segnalazioni nella stagione 2021-2022 ed 1 segnalazione in quella 2022-2023), seguito dal tennis,

con 4 segnalazioni relative alla sola stagione 2021-2022.

TENNIS TAVOLO

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022

PALLAVOLO

CALCIO

CALCIO

TENNIS

PALLAVOLO

TENNIS TAVOLO

TENNIS

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

CALCIO

Più in generale, 8 delle 17 segnalazioni relative alla stagione 2021-2022 riguardano eventi

sportivi disputati all’estero (1 relativo al calcio, 4 al tennis e 3 al tennis da tavolo).

Con riferimento alle ultime due stagioni, la percentuale delle segnalazioni di scommesse

anomale relative ad eventi disputati all’estero corrisponde al 55,6% del totale, mentre con riguardo

alla sola stagione 2022-2023 è pari al 100%.

ALCUNE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA BEST PRACTICE

ITALIANA

Fin dalla sua istituzione, l’Unità Informativa Scommesse Sportive, oltre ad assolvere ai

compiti di monitoraggio ed analisi dei flussi informativi e di promozione di strategie sempre più

incisive per il contrasto dell’illegalità nel mondo dello sport e del fenomeno del match fixing, si è

distinta per l’impegno profuso nel settore della prevenzione.

Tra le principali linee d’azione seguite negli anni, si annoverano sia le iniziative adottate in

favore del personale delle Forze di polizia, attraverso giornate dedicate alla formazione nello

specifico settore (anche con sessioni presso le scuole o workshop organizzati con aziende private

operanti nel predetto ambito ), che quelle in favore di atleti e dirigenti sportivi mediante apposite

campagne di sensibilizzazione ai valori fondamentali del rispetto, della legalità, della correttezza,

dell’integrità e del fair play sportivo.

Nell’ambito degli obiettivi dell’UISS, riveste una rilevanza strategica la diffusione dei

predetti valori non solo nel mondo dello sport, ma anche tra le giovani generazioni, al fine di

preservare il settore da ogni forma di illegalità promuovendo il principio della “sana” competizione.

A tal proposito il Ministro dell’Interno, su proposta dell’Unità Informativa Scommesse

Sportive, ha inteso nominare, quali propri esperti in seno all’Organismo, due atleti dei Gruppi

Sportivi delle Forze di polizia che, nelle rispettive discipline, si sono particolarmente distinti per i

risultati conseguiti sia a livello nazionale che internazionale.

Nell’ambito delle iniziative destinate ai giovani, l’impegno e la presenza manifestati da tali

atleti nello svolgimento dell’attività sportiva hanno il fine di avvicinare ragazzi ed adolescenti ai

principi della legalità e al gioco di squadra attraverso un linguaggio, quello dello sport, che favorisce

l’inclusività e la crescita umana e psicologica.

Il messaggio dello sport quale veicolo di legalità è stato offerto dagli atleti delle Forze di

Polizia anche per sensibilizzare rispetto alle tematiche della violenza di genere.

Di seguito, si illustrano alcune attività, alle quali hanno preso parte anche componenti

dell’UISS e del GISS:

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

Nell’ambito della lotta al match-fixing la Direzione Centrale della Polizia Criminale, insieme

all’Associazione Italiana Calciatori ed alla Lega Professionisti Serie B, è impegnata da alcuni anni

nell’Integrity Tour, programma di formazione sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione in

ambiente calcistico dedicato a tesserati, staff tecnici, dirigenti, prime squadre e settori giovanili delle

venti società del campionato. Il programma, cui la Direzione contribuisce sin dalla stagione

2019/20203, prevede una serie di incontri didattici tenuti da professionisti del mondo sportivo,

giuridico ed esperti dell’investigazione, con l’obiettivo di sensibilizzarne i partecipanti alla

conoscenza dei rischi legati al match-fixing ed alle scommesse sportive – con particolare riguardo

alle ipotesi di responsabilità penale, civile e sportiva di singoli ed associazioni – promuovendo il

rispetto di norme e regole di gioco.

In occasione della stagione calcistica 2022-2023, il Direttore del Servizio Analisi Criminale,

intervenuto nel progetto quale coordinatore del Gruppo Investigativo Scommesse Sportive e vice

Nella stagione 2019/2020 ha partecipato all’iniziativa anche l’Istituto per il Credito Sportivo.

presidente dell’Unità Informativa Scommesse Sportive, ha sottolineato come la formazione delle

giovani generazioni mediante l’offerta di modelli positivi favorisca la prevenzione al pari della

cooperazione e dell’interscambio informativo tra stakeholders pubblici e privati.

Anche per la stagione 2023/2024 l’impegno alla collaborazione finalizzata all’Integrity Tour

è stato confermato ed ha permesso la partecipazione all’evento inaugurale svoltosi a Reggio Emilia,

presso il Mapei Stadium, il 6 dicembre 2023. Il tour si è aperto con il convegno “Non è solo un

gioco: riflessioni e testimonianze a sostegno della formazione del giovane calciatore”, ove è stato

dibattuto anche il tema dell’abuso dei farmaci nel settore sportivo giovanile.

Nell’ambito del 13° Meeting dell’Interpol Match-Fixing Task Force, tenutosi a Buenos Aires

nel settembre u.s., l’Integrity Tour è stato citato tra le best practice nella lotta alla manipolazione

delle competizioni sportive per la sua promozione dei valori di correttezza, rispetto e legalità.

PROMOZIONE DELLA BEST PRATICE ITALIANA

L’Unità Informativa Scommesse Sportive partecipa al Comitato di Follow-up di cui

all’art.30 della Convenzione di Macolin sulle manipolazioni delle competizioni sportive, che

prevede che ciascuna Parte possa esservi rappresentata, con diritto di voto, “da uno o più delegati,

compresi rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili dello sport, dell’applicazione della

legge o della regolamentazione delle scommesse”4.

A tale Organismo – assistito nell’esercizio delle funzioni dal Segretariato del Consiglio

d’Europa – è demandata la responsabilità dell’attuazione della Convenzione. Tra i suoi compiti, oltre

a quello di adottare e modificare l’elenco delle organizzazioni sportive definite dall’articolo 3

dell’accordo, assicurandone l’adeguata pubblicizzazione, vi è anche la formulazione di

raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della Convenzione, in specie in materia

di cooperazione internazionale.

Altre raccomandazioni possono essere formulate dal Comitato sui criteri che organizzazioni

sportive ed operatori di scommesse devono soddisfare per rendere vantaggiosa la condivisione di

informazioni anche con le autorità competenti e gli organizzatori di competizioni nonché sulle

“altre modalità volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità pubbliche, le

organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse”5.

L’Organismo, le cui riunioni sono convocate dal Segretario generale del Consiglio d’Europa,

può inoltre “informare delle attività svolte nel quadro della Convenzione il pubblico e le pertinenti

organizzazioni internazionali” ed esprimere pareri al Comitato dei Ministri circa le richieste di

sottoscrizione della Convenzione inoltrate dagli Stati che non partecipano al Consiglio. Può, infine,

organizzare visite alle Parti ed anche riunioni tra esperti.

Il 9 e il 10 maggio 2023, a Parigi, si è svolto il sesto meeting del Comitato di Follow-up, con

oltre 30 partecipanti tra membri ed osservatori. Nell’incontro sono state formulate raccomandazioni

alle Parti per armonizzare la legislazione interna ai principi della Convenzione e per innalzare il

livello della cooperazione internazionale.

In base all’art.30 della Convenzione, al fine di contribuire ad un approccio multisettoriale e multidisciplinare, anche

l’Assemblea parlamentare e gli altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d’Europa hanno un proprio

rappresentante in seno al Comitato; con propria decisione unanime, inoltre, il Comitato di Follow-up può invitare

qualsiasi Stato che non sia parte della Convenzione nonché qualunque organizzazione o organo internazionale ad essere

rappresentato da un proprio osservatore alle riunioni, ma senza diritto di voto.

Art. 31 della Convenzione di Macolin.

Un nuovo meeting del Comitato si è svolto ad Atene il 29 e il 30 novembre u.s..

L’Unità Informativa Scommesse Sportive partecipa al Gruppo di Copenaghen6, che è

composto dai Coordinatori delle Piattaforme Nazionali individuate, ai sensi dell’art. 13 della

Convenzione di Macolin, per il contrasto al fenomeno della manipolazione delle competizioni

sportive7. Il Gruppo, che funge da Advisory Group del Comitato di Follow-up, ha per scopo primario

la creazione di una rete per lo scambio di informazioni e know-how a sostegno dell’attuazione dei

principi contenuti nella Convenzione di Macolin, con particolare riferimento all’elaborazione di

studi e raccolte di good practice nonché all’offerta di supporto pratico per il consolidamento e

l’implementazione delle piattaforme nazionali esistenti e di assistenza per la creazione di nuove

piattaforme. Il Gruppo di Copenaghen è una componente chiave della strategia nel settore del

Segretariato del Consiglio d’Europa, specialmente ai fini dello sviluppo della cooperazione

internazionale.

Nel corso del 2023, l’Organismo si è riunito due volte (4° e 5° Meeting)8.

L’Unità Informativa Scommesse Sportive partecipa con propri rappresentanti alle riunioni

dell’Interpol Match-Fixing Task Force.

Al 12° Meeting dell’I.M.F.T.F., svoltosi ad Abu Dhabi tra il 10 ed il 12 maggio 2022, è

intervenuto, tra gli altri, il Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della

Polizia Criminale, che ha illustrato le attività svolte da UISS e GISS per la prevenzione ed il

contrasto del gioco illegale e del match fixing, oltre che dell’infiltrazione malavitosa nel settore.

Una delegazione italiana, presieduta dal Direttore del Servizio Analisi Criminale nella

duplice veste di coordinatore del Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) e vice

presidente dell’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), ha presenziato anche al 13°

Meeting, tenutosi a Buenos Aires tra il 12 ed il 14 settembre 2023.

Nell’ambito dell’evento, il coordinatore del GISS ha presentato le più recenti iniziative

adottate dall’Organismo, tornando ad illustrare la best practice nazionale rappresentata

dall’operatività dello stesso e dell’UISS, strumenti indispensabili alla realizzazione di sinergie

informative tra Law Enforcement e mondo dello sport.

Il Gruppo è noto anche come “Network of National Platforms”.

Art.13 Convenzione di Macolin: “Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di

affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto

nazionale, tra l’altro:

a.funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione

delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti; b.coordina la lotta alla

manipolazione delle competizioni sportive; c.riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse

irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso,

diffonde una segnalazione; d.trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei

regolamenti sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse

sportive; e.collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale,

comprese le piattaforme nazionali di altri paesi. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del

Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo della piattaforma nazionale.”

Il 4° meeting si è svolto a Strasburgo il 4-5 aprile u.s., il 5° il 7-8 novembre 2023.