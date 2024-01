Modifiche viabilità zona via della Verdura

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Lavori Palazzo Javarroni, modifiche alla viabilità dal 1 febbraio al 31 marzo.

La Polizia Locale del Comune di Rieti informa che, per consentire la prosecuzione dei lavori su Palazzo Javarroni, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

– chiusura al traffico veicolare di via della Verdura – tratto da via Arco dei Cechi fino a via del Burò – da giovedì 1 febbraio al 31 marzo.

– inversione dell’attuale senso unico di marcia in via Arco dei Cechi,

– istituzione del divieto di transito escluso i residenti di via della Verdura, via Arco dei Cechi, via Bambin Gesù e Vicolo Oscuro.

– inversione del senso unico di marcia di via del Porto – tratto da Largo Fiordeponti a via del Burò

