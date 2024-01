(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 MILANO. DE CORATO (FDI): GRAZIE A PIANTEDOSI PER OPERAZIONI AD ALTO IMPATTO, SALA SI OCCUPI DI SICUREZZA

“Oggi il Ministro degli Interni ha comunicato che in un anno, da gennaio del 2023 ad oggi, a Milano sono state effettuate 161 ‘Operazioni ad alto impatto’. Si tratta di interventi fortemente voluti dal Viminale per contrastare il fenomeno dell’illegalità e criminalità che ha classificato recentemente il capoluogo lombardo al primo posto per pericolosità tra le città italiane. Prosegue quindi l’operato del Governo Meloni che sta intensificando l’attività di prevenzione e contrasto del crimine nelle nostre città. Nel frattempo, il Comune di Milano, invece di contribuire a migliorare la sicurezza, preferisce continuare a polemizzare con i sindacati dei vigili che hanno annunciato un’altra assemblea, di fatto un vero e proprio sciopero, per domenica prossima, dalle 16 alle 24, quando a San Siro si disputerà Inter-Juve e sono attesi più di 80.000 spettatori”. Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vicesindaco di Milano.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati