GIORDANO (FDI): DE LUCA SI LAMENTA PER ASSENZA IN AULA DI FITTO, MA E’ A CONSIGLIO EUROPEO

“Benedetto De Luca! Prima di lamentarsi in Aula, dunque con un intervento che resta agli atti, dell’assenza del ministro Fitto alla discussione sulla Relazione 2023 dell’Italia nell’Unione Europea poteva informarsi. Ho dovuto ricordargli io che il ministro Fitto è assente perché era ad Aosta con Giorgia Meloni per la firma dell’accordo di coesione e poi è partito alla volta di Bruxelles per partecipare, insieme con il presidente del Consiglio, alla riunione del Consiglio Europeo. Solo un motivo del genere poteva impedire al ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr di non partecipare a questa fondamentale discussione sui risultati ottenuti dall’Italia lo scorso anno in sede Ue. È evidente che l’amico De Luca e il suo partito, il Pd, non conoscono il ministro e in un anno e mezzo non hanno ancora capito con quale serietà lavora il governo che sosteniamo”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano.

