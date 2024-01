(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Comunicato Stampa

FOIBE / SAVINO (MEF), “IMPORTANTE PRESERVARE MEMORIA E PROMUOVERE CONSAPEVOLEZZA STORICA”

Roma, 31 gennaio – “Il Museo del Ricordo rappresenterà un luogo simbolo non solo per onorare il dramma vissuto dai nostri connazionali del confine orientale, la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, ma nasce anche con l’obiettivo di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Penso che tutti debbano riconoscere l’importanza di preservare la memoria collettiva e di promuovere la consapevolezza storica tra le generazioni presenti e future“. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, esprime profondo apprezzamento per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge che prevede l’istituzione del Museo del Ricordo a Roma.

“Desidero ringraziare – aggiunge Savino – il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Presidente Rocca per il loro impegno nella promozione di questa iniziativa. La Fondazione che nascerà per la gestione, tra il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, è aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Mi auguro che decidano di aderire in tanti, come esempio lampante della sinergia tra differenti entità governative e del settore privato, orientate verso un obiettivo comune di valore inestimabile. Il Museo del Ricordo diventerà un punto di riferimento fondamentale per l’educazione e la riflessione”.

