COMUNICATO TROIANI – OTTAVIANO (FDI)

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*SCUOLA.TROIANI-OTTAVIANO (FDI): *

*PER I PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE*

*OCCORRE IL CONSENSO DELLE FAMIGLIE*

Soddisfazione per l’approvazione della proposta di risoluzione presentata

dal gruppo di FDI nel *III* Municipio a prima firma del consigliere Serena

Troiani (Fdi), avente per oggetto: “Modalità di individuazione dei Partners

per progetti educativi nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di

primo e secondo grado, nell’ambito del Patto educativo Territoriale.

Utilizzo del consenso informato per i genitori dei minori per la

partecipazione ai progetti educativi”.

“Un punto di partenza fondamentale – dichiara Troiani- in cui si ribadisce

il ruolo della responsabilità dei genitori nelle iniziative che esulano dal

programma didattico proposte nelle scuole. Le famiglie debbono essere

preventivamente informate in maniera esaustiva, sui contenuti e sulle

modalità delle proposte che si vorrebbero indirizzare ai bambini, alle

bambine e ai ragazzi e alle ragazze minorenni. Il lavoro che ha portato

alla stesura dell’atto è nato dal confronto con, il consigliere regionale

Maria Chiara Iannarelli (Fdi) e il consigliere del XIII Municipio Marco

Giovagnorio (Fdi), ai quali va il mio ringraziamento. Nella convinzione

comune che, agendo con trasparenza e affidando i progetti educativi a

figure professionali adeguate, si può raggiungere l’obiettivo condiviso da

famiglie, scuola e amministratori di contribuire alla crescita e al

sostegno delle generazioni del futuro.”

“L’approvazione da parte del Terzo Municipio della proposta di risoluzione

sui Progetti Educativi presentata dal consigliere Serena Troiani e

sottoscritta dai consiglieri municipali di Fdi è un’ottima notizia –

dichiara Gianni Ottaviano dirigente Fdi Roma – L’auspicio è che sia attuato

al più presto e che possa essere approvato in ogni Municipio, al fine di

realizzare una sempre maggiore sinergia tra Scuola e famiglie”.