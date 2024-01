(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 CIBO. BENVENUTI GOSTOLI (FDI): DDL CUOCHI GUARDA AI GIOVANI, GRAZIE A LOLLOBRIGIDA PER SUO LAVORO

“Sono estremamente soddisfatto per l’approvazione alla Camera del ddl cuochi che istituisce il premio di Maestro dell’arte della cucina italiana. Con questo ddl, Fratelli d’Italia si conferma dalla parte dei giovani e di coloro che hanno a cuore le nostre eccellenze, le nostre maestranze e le nostre peculiarità artigianali. La tutela del comparto agroalimentare italiano è per noi prioritario: ringrazio, a tal proposito, il ministro Lollobrigida per l’eccellente lavoro che sta portando avanti con passione e tenacia. La nostra gastronomia è davvero un’arte, un’eccellenza a livello mondiale che intendiamo tutelare e valorizzare affinchè il Made in Italy, vero marchio della qualità italiana nel mondo, sia ancor di più esportato e apprezzato all’estero. Questo disegno di legge vuole promuovere il nostro patrimonio enogastronomico e lo fa guardando ai ragazzi e, dunque, al nostro futuro”. Lo dichiara Stefano Benvenuti Gostoli, deputato di Fratelli d’Italia.

