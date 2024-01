Si presenta venerdì 2 febbraio – San Gennaro e la lazzara di Raffaele Messina

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Si presenta venerdì 2 febbraio, alle ore 18:00,

presso il Mondadori Bookstore

(via Aniello Palumbo, 142 – Giugliano)

San Gennaro e la lazzara di Raffaele Messina

Colonnese Editore

L’autore dialoga con:

Paquito Catanzaro

Letture a cura di:

Fabio Pezzurro

Tra i tanti scritti su San Gennaro, il primo che ha il sapore acre di una bestemmia.

Nella folla che segue, sgomenta, la terribile eruzione del Vesuvio, incoda alla processione di popolo guidata dal vicerè e dall’arcivescovo chechiedono a San Gennaro di risparmiare Napoli dalla distruzione, c’èuna ragazzina che in quel fuoco intravede, invece, una disperatasalvezza.

Raffaele Messina ci fa entrare nel cuore di quella piccolalazzara, raccontandoci il vivace mondo della prostituzione dellaNapoli del Seicento, fenomeno fin troppo comune, più terribile e devastante della lava stessa. Come potrà mai San Gennaro esaudire tutte le preghiere che incendiano le strade in quei tragici giorni?

Raffaele Messina è docente e narratore.

Dottore di ricerca in Italianistica ed esperto di didattica delle letteratura, è autore di saggi storico-letterari e manuali scolastici.Collabora alla rivista L’Espresso Napoletano e al giornale Il Quotidiano del Sud. In narrativa ha esordito con il romanzo Ritrovarsi(Guida, 2018), a cui sono seguiti – per i tipi di Colonnese – i racconti Nella bottega di Caravaggio (2019) e Masaniello innamorato (2021), e il recente romanzo

Artemisia e i colori delle stelle (2022).

