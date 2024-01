(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 L’Unione Sindacale di Base di Taranto ha organizzato per giovedì 1

febbraio dalle 8.00 alle 12.00 una raccolta sangue in Piazza della

Vittoria, a cura del Centro Trasfusionale del SS. Annunziata di Taranto. E’

una iniziativa in collaborazione con la Fidas e Giustizia per Taranto.

La stampa è invitata a partecipare

*Ufficio Stampa USB Taranto*

*[image: Foto]*