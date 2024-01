Agenzia regionale 88.24 Delli Noci_Osservatorio Agenda digitale Politecnico Milano

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 *Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano: menzione speciale

per il Progetto regionale Opentusk*

*Delli Noci: orgogliosi e fiduciosi di poter mettere a disposizione dati

aperti, offrendo opportunità ai territori*

Una targa di menzione speciale per il progetto Opentusk è stata consegnata

ai rappresentanti della Regione Puglia questa mattina, durante l’importante

convegno “Italia Digitale: oltre le colonne d’Ercole”, organizzato

dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico,

*Alessandro

Delli Noci* – che questo nostro progetto abbia ricevuto un riconoscimento

così importante. L’impegno della Regione Puglia in questo complicato

processo di trasformazione digitale, e dunque di cambiamento della Pubblica

Amministrazione è un impegno costante e convinto. Opentusk ha messo al

centro della sfera politica, sociale ed economica la centralità dei dati

aperti, con l’idea che la vera rivoluzione non consista solo nella

possibilità di metterli a disposizione ma nella necessità di comunicarne

l’importanza all’esterno e all’interno degli enti, rafforzando la cultura

degli open data di cui tutti, e non solo gli addetti ai lavori, possono

beneficiare. Opentusk è stato anche un esempio virtuoso di sinergia tra le

varie strutture regionali a vario titolo coinvolte, oltre alle Agenzie

strategiche regionali e a InnovaPuglia che hanno contribuito e stanno

tuttora contribuendo ad accrescere il patrimonio di dati aperti pugliesi”.

Il progetto OpenTusk, finanziato con le risorse del POR Puglia 2014/ azione

2.3 FESR, è nato dalla idea che la digitalizzazione e il futuro della

Puglia passano attraverso una reale consapevolezza dell’importanza

strategica dei dati aperti. Dati aperti e partecipazione pubblica agiscono

insieme per liberare le competenze e le energie della società: abilitano la

creazione di opportunità di crescita socio-economiche del territorio.

L’iniziativa è stata realizzata per supportare gli Enti Locali, il mondo

economico, della ricerca, dell’innovazione e del terzo settore, nella

produzione e nel riutilizzo dei dati aperti, attraverso la condivisione di

procedure e standard comuni per la produzione di nuovi dati aperti,

attraverso la conoscenza e la condivisione di competenze e mettendo al

centro i cittadini, le imprese, le Pubbliche Amministrazioni Locali, le

Associazioni, perché ne possano fruire.

Il percorso di OpenTusk, sviluppatosi nella sua fase pilota tra gennaio e

ottobre 2023 ha visto la realizzazione di quattro eventi territoriali lungo

la Puglia con la partecipazione di oltre 200 persone ed un hackathon

finale, rivolto principalmente a studenti, ricercatori, professionisti e

sviluppatori, che si sono sfidati nello sviluppo di soluzioni innovative

basate sul riutilizzo di dati aperti tra quelli pubblicati sulla

piattaforma dati.puglia.it.

Nel corso degli incontri con gli stakeholder (datalab) sono stati

individuati 234 dataset emergenti sui quali costruire il nucleo del paniere

dei dati pubblici pugliesi, che è stato sottoposto a consultazione pubblica

sul portale Puglia Partecipa dal 1 Agosto al 15 Settembre 2023, per dare la

possibilità a tutti i cittadini di suggerire ulteriori dati aperti da

pubblicare.

Inoltre sono stati realizzati 5 cinque webinar di accompagnamento

esclusivamente rivolti ai Responsabili per la Transizione Digitale e al

personale IT della Pubblica Amministrazione Locale pugliese, con link

dedicati per l’accesso a documenti, buone pratiche e procedure disponibili

sulla community riservata di OpenTusk aperta su ReTe Digitale di AGID .

Per una conoscenza condivisa, ulteriori cinque webinar divulgativi sono