REGIONALI 2024. IL POPOLO DI CONFAGRICOLTURA NORD SARDEGNA RIUNITO OGGI A SASSARI. PRESENTATE ALLA POLITICA LE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE AGRICOLA IN VISTA DEL VOTO

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Sassari, 29 gennaio 2024* – L’aula magna del *Dipartimento di Agraria di

Sassari* ha accolto oggi la terza tappa del tour promosso, nei territori

dell’Isola, da Confagricoltura per illustrare la propria proposta agricola

alla politica, in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio. La culla

dell’alta formazione agricola e pastorale sarda, che in decenni di attività

ha contribuito a creare la classe dirigente nelle aziende, nella libera

professione e nelle strutture dell’amministrazione regionale e nazionale,

ha accolto un pubblico interessato a conoscere il *report elaborato da

Confagricoltura Sardegna* in collaborazione con le sue *emanazioni

interprovinciali* come, in questo caso, Confagricoltura Sassari e

Olbia-Tempio. Ad aprire i lavori con un saluto istituzionale e gli auguri

di buon lavoro sono stati il sindaco di Sassari, *Nanni Campus*, e il

vicedirettore del Dipartimento di Agraria, *Gianni Battacone*, mentre la

relazione di contesto e analisi politica è stata presentata dal *presidente

di Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio, Stefano Taras*. Il compito invece

di affrontare più nello specifico il quadro in cui versa il comparto

agricolo sardo è toccato al direttore interprovinciale, Giannetto Arru

Bartoli.

*Oggi a Sassari*. “Confagricoltura – ha osservato Taras – ha da sempre

portato avanti il principio secondo il quale la sostenibilità, obiettivo

ultimo di tutte le politiche globali, debba avere una declinazione

ambientale ma anche sociale ed economica. La principale responsabilità che

Confagricoltura attribuisce a questa Pac è proprio quella di non aver

saputo trovare una degna sintesi tra la necessaria e incontestabile

esigenza di tutelare l’ambiente e la tutela della produzione primaria”. Da

qui nasce l’esigenza non più rimandabile di promuovere una Pac sarda che

“non deve essere alternativa a quella europea, ma che sappia invece

cogliere le specificità della nostra isola”. L’intervento del presidente si

è poi spostato sul tema della *cerealicoltura*, entrata in crisi negli

ultimi decenni, e su quello del *patrimonio boschivo* che ricopre *oltre il

50% della superficie regionale* e che sulla scia delle nuove politiche

green potrebbe, se ben valorizzato sul piano normativo, creare economie

importanti soprattutto nelle realtà rurali. Stefano Taras ha poi ricordato

quanto sia ormai urgente, a 18 anni dalla loro istituzione, intervenire

sulla riforma delle competenze delle Agenzie *Agris*, *Argea* e *Laore*.

Non potevano quindi mancare un passaggio sul *credito*, da rendere più

accessibile alle imprese soprattutto in questa fase di forte fibrillazione

finanziaria che ha investito tutta l’Ue, uno sulla transizione energetica e

un altro sull’agricoltura di precisione che, in pieno cambiamento

climatico, ci impone nuovi ed efficienti approcci. “Con tutta la buona

volontà è difficile immaginare un’agricoltura moderna, innovativa e

inclusiva se non rimettiamo al centro il senso, il valore e la dignità

delle identità locali e delle comunità rurali; se non si crea, cioè, quel

substrato fatto di infrastrutture materiali e immateriali che possano

favorire una rinnovata cultura di impresa sostenibile e competitiva.

Occorre a questo punto pensare a una dimensione collettiva, una visione di

Sardegna complessiva, che sappia rimettere l’agricoltura al centro, come è

stato nel corso della nostra storia e come vorremmo che fosse anche in

futuro”, ha concluso Taras.

Delle filiere e dei settori strategici si è occupato *il direttore Arru

Bartoli* con una relazione che è entrata nell’analisi di alcuni settori

produttivi (ovicaprino, vitivinicolo, olivicolo, orticolo, bovino da carne,

suinicolo) e che ha poi dedicato un focus a formazione, ricambio

generazionale e conseguente mancanza di manodopera. “La Sardegna ha il più

alto tasso di abbandono scolastico dell’UE. Ecco che bisogna investire molto

in formazione che possa così favorire un miglior trasferimento di

innovazione tecnologica, accelerare i processi di aggregazione tra imprese

e favorire lo spirito di filiera. È fondamentale, perciò, introdurre nel

sistema agricolo alte professionalità che apportino approcci innovativi,

moderni e di tipo manageriale”. Così il direttore che ha precisato: “Come

Confagricoltura Sardegna proponiamo l’istituzione di un “Erasmus agricolo”

post-diploma, post-laurea, o integrato al percorso di studio, per ampliare

le conoscenze sia nei paesi europei e sia extra UE, per un periodo di 6

mesi, finanziati al 100% dalla Regione”. Il direttore ha quindi messo in

chiaro le criticità del bando di primo insediamento giovani, vecchio di 25

anni, dove si dovrebbero apportare aggiornamenti importanti per i

beneficiari. Altro passaggio ha invece interessato la riattivazione del

progetto “Terra ai giovani”, congelato negli ultimi anni, che concedeva in

affitto le terre regionali incolte per 15 anni (a tasso agevolato e

rinnovabile una seconda volta) ai giovani agricoltori. A margine delle

relazioni diversi interventi dal pubblico hanno arricchito l’incontro che

si è chiuso con la sintesi del *presidente regionale di

Confagricoltura*, *Paolo

Mele.*

*L’ultimo appuntamento*. Dopo gli eventi pubblici di Oristano, Nuoro e

Sassari, il quarto e ultimo incontro si terrà il prossimo 5 febbraio a

Cagliari, alla presenza del presidente nazionale di Confagricoltura

Massimiliano Giansanti, dove saranno chiamati a rispondere ad alcune

domande i quattro candidati a governatore per la Regione Sardegna.

L’iniziativa, fissata alle 10;30 negli spazi del Caesar’s Hotel, vedrà la

partecipazione del presidente e del *direttore di Confagricoltura Sardegna*,

Paolo Mele e *Giambattista Monne*, mentre coordinerà i lavori la

giornalista Leyla Manunza.

Dal seguente link si possono scaricare alcune foto dell’incontro di oggi:

https://we.tl/t-JpmFqKm1oX

Ufficio Stampa