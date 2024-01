Giani si congratula con Contenti, nuovo direttore Inail Toscana

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 “Mi rallegro con il nuovo direttore regionale dell’Inail e gli auguro

buon lavoro nell’interesse dell’istituto che da oggi guida in Toscana e di

riflesso dei lavoratori e della comunità regionale. L’Inail è un istituto

importantissimo occupandosi di infortuni sul lavoro. Giovanni Contenti è

un dirigente di provata esperienza che, a quanto risulta, bene ha fatto

finora sia presso l’Inail sia presso altre aziende”.

Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è

congratulato con Giovanni Contenti per la nomina a nuovo direttore

dell’Inail Toscana, la direzione regionale dell’Istituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro, nel giorno del suo insediamento,

avvenuto oggi, lunedì 29 gennaio.

Contenti, laureato in Giurisprudenza, è già stato direttore regionale

dell’Inail nelle Marche. In passato ha ricoperto la carica di direttore

incarichi presso il Cciss ondaverde Viaggiare informati della Rai e presso

l’Automobile club d’Italia.