(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Al Cinema Monviso il “fenomeno” Miyazaki e l’incredibile storia dell’indomito alpinista Petrov (la programmazione dal 31 gennaio al 7 febbraio).

Trasmettiamo la programmazione del Cinema Monviso [Via XX Settembre, 14 – Cuneo] da mercoledì 31 gennaio a mercoledì 7 febbraio 2024.

Trama di “Il ragazzo e l’airone” (regia di Hayao Miyazaki. Durata 124 minuti)

La guerra del Pacifico brucia Tokyo e il mondo di Mahito, un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre, divorata dal fuoco dei bombardieri. Due anni dopo, elaborato il lutto, suo padre lascia la città per la campagna e per la cognata, da cui adesso aspetta un figlio. Mahito fatica ad accettare una nuova mamma e una nuova vita ma qualcosa lo distrae dal dolore. Un airone cenerino e ostinato lo tormenta e ‘gli parla’ conducendolo in un mondo fantastico e nascosto, dove scoprirà il mistero della vita e della sua famiglia. Tra antenati e parrocchetti, madri e matrigne, il ragazzo troverà le risposte che cerca e il futuro che merita.

Trama di “Here I am, again” (regia di Polly Guentcheva. Durata 102 minuti)

Una storia avvincente sull’indomito spirito umano e la forza di vivere. Appena un mese dopo essere stato investito da un’auto, l’alpinista e zoologo Boyan Petrov inizia la lunga preparazione per inseguire il suo sogno: scalare i quattordici Ottomila senza ossigeno supplementare. Sopravvissuto per tre volte al cancro, ne ha saliti 10 su 14, e ora è il momento del gigante del mondo: l’Everest. A questo scopo, Boyan inizia il suo “riscaldamento” con la cima più bassa tra gli Ottomila, il cosiddetto “nano” Shishapangma, il numero 11 della sua lista. Ma un inaspettato gioco del destino porta alla sua scomparsa, a pochi metri dalla vetta, attivando una missione di salvataggio internazionale senza precedenti. “Here I Am, Again” si è aggiudicato la Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura – Premio “Città di Bolzano”.

Giorno

Titolo

Mercoledì 31 gennaio

21.00

RIPOSO

Giovedì 1° febbraio

21.00

Il ragazzo e l’airone

Venerdì 2 febbraio

21.00

Il ragazzo e l’airone

Sabato 3 febbraio

18.30 – 21.00

Il ragazzo e l’airone

Domenica 4 gennaio

16.00 – 18.30 – 21.00

Il ragazzo e l’airone

Lunedì 5 febbraio

21.00

Il ragazzo e l’airone

Martedì 30 gennaio

21.00

Here I am, again (EVENTO SPECIALE – PRIMA VISIONE)

Mercoledì 31 gennaio

RIPOSO

