(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 *Sinner: Fugatti, una rimonta spettacolare. Bravissimo Jannik!*

Tutta la Regione ha seguito con trepidazione questa bellissima finale

facendo il tifo per il nostro campione. Complimenti a Jannik Sinner per

questa rimonta spettacolare che ha regalato non solo al Trentino – Alto

Adige/Südtirol, ma anche a tutto il Paese una gioia incredibile per questa

storica vittoria”.

Lo dichiara il presidente della Regione Maurizio Fugatti

